La genial respuesta de un ex futbolista español cuando le dicen que no puede opinar sobre la huelga de los agricultores

Las protestas de los agricultores continúan este viernes, por cuarto día consecutivo, y se han hecho notar con varios cortes de tráfico en autovías y carreteras, y con concentraciones en el centro de algunas capitales provinciales, a la espera de marchar este sábado hacia Madrid.

Los agricultores siguen con sus consignas, centradas en la oposición a las políticas verdes que les impone la Unión Europea; defensa de unos acuerdos comerciales más justos; y ayudas para afrontar crisis como la de la sequía.

La iniciativa de tomar la capital de España parte de la llamada Plataforma 6F, de la que se desmarcan las organizaciones profesionales agrarias, y está previsto que comience en la próxima medianoche, según han anunciado sus impulsores.

Mientras, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han convocado para este viernes actos de protesta en Zamora, Bilbao y Badajoz, para dar continuidad a las que este jueves llevaron a cabo en Ciudad Real, Huesca, Ávila y Salamanca.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, había convocado el próximo martes a las organizaciones agrarias para tratar el "problema de mano de obra" en el campo, pero la invitación ha sido declinada por motivos de agenda por Asaja, COAG y UPA, que han pedido que se les propongan nuevas fechas.

Es el tema de la semana en España y todo el mundo opina. Jacinto Elá, ex futbolista y uno de los mejores analistas del mundo del fútbol, escribió sobre esto en las redes, comparando la actuación de la Guardia Civil.

"Albacete. Fijaos como zarandean y apartan a un Guardia Civil para que pase el tractor. En España portar tractores y banderas de España te hacen tener total impunidad. Esto en Cataluña tendría años de debate en los medios y en PPVox diciendo terrorismo", decía un usuario. Y Ela contestaba: "Aquí en Catalunya no eran tan respetuosos".

"Tu opinión no es válida al no ser de aquí"

Ante lo que una usuaria saltó: "Tu opinión no es válida al no ser de aquí". Cuando le dicen que es catalán, dice que no, y luego se lo razonan. "SÍ, es catalán. Para jugar a la selección catalana de cualquier deporte o debes haber nacido en Cataluña ,o debes formar parte de la cantera catalana, es decir, según el criterio FIFA debes haber empezado a jugar en Cataluña antes de los 15 años". Pero la usuaria insiste. "Una cosa es nacer en Cataluña y otra ser catalán. Yo si llego a nacer en Japón no soy japonesa soy española porque mi sangre es española".

Elá, en su perfil, contestó con gracia: ""Hice la mili cada vez que me tocó. Creo que soy de donde me sale de los huevos