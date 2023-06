Lío en la Champions: la UEFA mantiene al árbitro de la final pese a verse envuelto en un escándalo racista

El 10 de junio se pondrá punto final a la temporada de Europa con la culminación de la UEFA Champions League en el cruce que protagonizarán Manchester City e Inter de Milan. Un broche de oro a la temporada que se ha visto salpicado por un sonoro escándalo entorno al colegiado designado para el partido.

La organización Never Again denunció que el polaco Szymon Marciniak, de 42 años, participó como uno de los oradores del acto público organizado por Slawomir Mentzen, líder del partido Confederación, de raíces provenientes de la ultraderecha. Este evento sucedió el 29 de mayo y contó con una degustación de cerveza y un “networking” organizado por este grupo. Esta organización tiene como principal slogan una declaración de principios ligada al antisemitismo y la homofobia: “Estamos contra los judíos, los gays, el aborto, los impuestos y la Unión Europea”. Mentzen se hizo conocido en 2021 precisamente por una cerveza tras lanzar al mercado la White IPA Matters, una burla al movimiento Black Lives Matter, movimiento que pregona el respeto a la comunidad negra.

“Estamos conmocionados y consternados por la asociación pública de Marciniak con Mentzen y su tipo de política tóxica de extrema derecha”, manifestó Rafal Pankowski, cofundador de Never Again. Y agregó: “Es incompatible con los valores básicos del juego limpio como la igualdad y el respeto. Hacemos un llamado al árbitro para que reconozca su error. Si no lo hace, creemos que la UEFA y la FIFA deberían extraer consecuencias”.

Ante estas acusaciones la UEFA se apresuró a sacar un comunicado en el que aseguraban que investigarían el asunto antes de decidir los pasos a seguir. "La UEFA es consciente de las denuncias que rodean a Szymon Marciniak y busca una aclaración urgente. La UEFA y toda la comunidad del fútbol aborrece los ‘valores’ promovidos por el grupo en cuestión y se toma las acusaciones muy en serio. Anunciaremos una decisión después de revisar todas las pruebas”, afirmaron.

La UEFA confirma su designación

Ahora, tras escuchar las explicaciones del colegiado, la UEFA ha confirmado que Szymon Marciniak seguirá siendo el árbitro de la final de la Champions entre Inter y City a pesar del escándalo que le ha perseguido en los últimos días por participar en un acto con tintes políticos y racistas en Polonia. “Tras la declaración del Sr. Marciniak, la UEFA reconoce sus profundas disculpas y aclaraciones. La UEFA también contactó a “NEVERAGAIN”, una ONG afiliada a la red FARE, que planteó las preocupaciones iniciales sobre la participación del Sr. Marciniak en el evento. Solicitaron que el Sr. Marciniak siguiera en su papel de árbitro de la próxima final de la UEFA Champions League, afirmando firmemente que destituirlo socavaría la promoción de la lucha contra la discriminación. Según la información proporcionada, la UEFA confirma que el Sr. Marciniak cumplirá su función como árbitro de la final de la Champions League de 2023", sentencian en un nuevo comunicado.