La mascota de un equipo ingles se planta después de que un aficionado lo fotografiase simulando una felación

El Hull City, club de fútbol de la ciudad de Kingston upon Hull en Yorkshire y que juega en la English Football League Championship (Segunda división del fútbol inglés) se ha convertido en noticia en los últimos días tras una sorprendente polémica. Y es que el club inglés ha tenido que enfrentarse al plante de su mascota, según informa DailyStar.

Las mascotas son todo un símbolo del futbol inglés. Hace ya décadas que se pasean por el césped y su relevancia ha ido en ascenso hasta convertirse en una estrella más de los clubes. Cada equipo cuenta con la suya para a animar a la afición, pero en algunas ocasiones han protagonizado escenas fuera del guión. Esto es lo que sucedió cuando el despido de de Jerry Quy, persona que daba vida a Gunnersaurio del Arsenal provocaba un sonoro escándalo en redes sociales o, hace 25 años, cuando las mascotas del Wolverhampton y el Bristol City se enzarzaron en una pelea que obligó a los miembros de seguridad a separarlos. Ahora una nueva polémica ha convertido en protagonistas a estos animalitos que saltan al césped cada fin de semana.

Amber, el tigre peludo de Hull City, ha decidido plantarse y se niega a acercarse a los aficionados después de que un fan lo obligara a hacerse una foto "inapropiada".

El aficionado de "Los Tigres", apodo con el que se conoce al equipo, agarró la mascota alrededor de su cabeza antes de empujarla hacia su entrepierna y simular una felación. El incidente está siendo investigado por el club de Yorkshire y la policía, mientras 'Amber' y su compañera han comunicado al club su drástica decisión.

🚨 EXCLUSIVE: Hull City's mascot Amber has been refusing to visit one stand after she was grabbed inappropriately by a fanhttps://t.co/27CAc7LHrQ