Un nuevo comienzo para Pedri, que se ha perdido el 36 por ciento de los partidos con el Barcelona: "Está al cien por cien"

Que Pedri regrese a los terrenos de juego para el partido que el Barcelona tiene que jugar contra la Real Sociedad justo después de la derrota en el Clásico es una noticia fantástica para el conjunto azulgrana, pero la buena de verdad será si viene con el apellido de que su regreso es para largo, algo que al jugador canario le ha costado las dos últimas campañas y media. "Es una cuestión de sensaciones", decía Xavi sobre los lesionados, y las de Pedri por fin son las necesarias para que pueda volver a competir (no las de De Jong, todavía) y para que deje atrás una pesadilla que tiene un punto de inicio claro y un motivo indemostrable, pero al que todos señalan: la paliza que se dio en su primera temporada en el Camp Nou, la 2020/21.

Koeman reconoció que no lo conocía y tras verlo en tres entrenamientos le hizo titular indiscutible. Participó en 52 de los 54 partidos del Barça, más cuatro con la selección sub 21, más otros 3 con la absoluta en marzo de 2021, más todos los minutos menos uno de la Eurocopa de seis partidos con tres prórrogas más los seis partidos de los Juegos Olímpicos y antes un amistoso. Volvió de Tokio y jugó dos jornadas de Liga y entonces descansó una semana antes de regresar y romperse. Nada volvió a ser lo mismo. Se perdió la mitad del curso siguiente. En el 2022-23 parecía que arrancaba de nuevo, pero en febrero, en ese año extraño con el Mundial de Qatar en diciembre, cayó otra vez. En la pretemporada de la actual campaña se le vio más cachas, había hecho un trabajo específico para fortalecer su cuerpo, pero no ha podido evitar que reaparezcan los problemas musculares y sólo ha estado en dos partidos de 14.

63 partidos ausente

Desde que llegó a la Ciudad Condal, Pedri ha participado en 111 encuentros de los 174 posibles con el Barcelona. Se ha perdido 63, un 36,2 por ciento. Sólo cuatro de ellos han sido por decisión técnica o por descanso. "Los plazos no se han dilatado, son los que creíamos convenientes. Está al cien por cien. Es importante para el grupo y para él mentalmente. Con él y con todos trabajamos en la prevención para que no haya recaídas», dice Xavi. "Para mí es un futbolista capital, ya lo sabéis", añade el técnico.

Los números de Pedri en el Barcelona

Temporada 20-21

Pedri jugó 52 partidos con el Barcelona (3.525 minutos). Sólo no juega nada en uno de Champions y en la última jornada de Liga.

El total de partidos del Barcelona es 54. (4.920, con las dos prórrogas de la Supercopa y sin añadidos).

Pedri juega 3 con España en marzo (185 minutos), 6 de la Eurocopa (629 de 630 minutos) y 6 de los Juegos Olímpicos (559 de 630) más 21 minutos en un amistoso previo a JJ OO.

Pedri juega 22 partidos con el Barcelona (1.709 minutos). Sólo se pierde 1 por permiso especial para descansar, el resto por lesión.

El total de partidos del Barcelona es 53 (4.800, con una prórroga).

Pedri juega 2 partidos con España en marzo (99 minutos).

Temporada 2022-23

Pedro juega 35 partidos con el Barcelona (2.715 minutos). Sólo se pierde 2 de Copa por decisión técnica.

El total de partidos del Barcelona es 53 (4.800, con una prórroga).

Pedro juega 4 partidos con España Mundial Qatar (357 de 390 minutos) y 2 de la Nations League (100 minutos).

Temporada 2023-24

Pedri juega 2 partidos con el Barcelona (169 minutos).

El total de partidos del Barcelona es 14 (1.260).

Totales