Barcelona - Real Madrid (1-2): Hey Jude

Ya se puede decir: Jude Bellingham es el mejor fichaje de la temporada en LaLiga. Un futbolista diferencial por lo que juega y por lo que marca. Había algunas burlas en las redes acerca de los goles que había marcado el inglés durante este curso. Los muchos goles. Las bromas dejaban entender que muchos de ellos eran de empujar. La vida real, en fin, es otra cosa. Los goles de Bellingham están conduciendo al Madrid en un comienzo espectacular, que terminó de coronarse en el campo del Barcelona, el mejor sitio donde hacerlo. Estaba siendo un día complicado para el inglés, que no podía jugar por medio, porque los centrocampistas del Barcelona, los numerosos jugadores del centro del campo que dibujo Xavi le impedían el paso. Eso, en la primera parte. En la segunda no lo impidió nadie. Agarrado a él, salió el Madrid de su atonía y se llevó los tres puntos de Montjuic y un golpe de mano para lo que queda de curso. Son dos equipos muy igualados, pero el Madrid tiene a Bellingham y el Barcelona, pues no.

Bellingham empató el partido con un trallazo en la segunda mitad. Le llegó un balón de un rechace, no muy cerca del área, pero extrañamente solo y se marcó trallazo de esos que te quedas vacío. Ter Stegen no llegó ni para rozar la pelota. No fue la mejor estirada del casi siempre seguro portero azulgrana. El partido ya estaba para el Madrid, con muchos minutos ya jugados y que pesaban más en las piernas de los barcelonistas. Valverde ya corría, Modric lo veía con claridad, Joselu ganaba duelos y Bellingham, quién si no, llegaba al área pequeña con su voracidad habitual. El partido llegaba al final con empate cuando Carvajal puso un balón en el área, Modric lo intentó controlar, no lo hizo, pero sí calmó la pelota y llegó Bellingham, porque es el más listo, porque no es un delantero, es un futbolista total y desniveló el Clásico.