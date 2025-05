Oficial: Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid

El Real Madrid ha oficializado este domingo lo que era uno de los secretos peor guardados del fútbol europeo: Xabi Alonso será el próximo entrenador del conjunto blanco para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. La confirmación llega apenas un día después del emotivo adiós de Carlo Ancelotti, quien se despidió del Santiago Bernabéu en un ambiente cargado de gratitud y emoción tras una etapa dorada al frente del banquillo madridista. Xabi ya tiene un plan.

No solo se trata de un exjugador que dejó huella en la institución, con 236 partidos oficiales disputados entre 2009 y 2014 y un palmarés que incluye la ansiada“Décima conquistada en Lisboa,, sino también de un técnico que ha demostrado con hechos su capacidad de liderazgo y su visión táctica al más alto nivel competitivo.

Un pasado glorioso en el Real Madrid

Durante su etapa como futbolista en el Real Madrid, Xabi conquistó seis títulos: además de la Champions de 2014, logró una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Su figura fue clave en la consolidación del equipo durante una etapa de transición en la que el club volvió a situarse entre los más grandes del continente. Su presencia en el campo se caracterizó por la serenidad, la inteligencia táctica y un impecable sentido de la colocación.

Pero más allá de su etapa en el Real Madrid, Xabi Alonso es también un emblema del fútbol español. Internacional con la selección absoluta en 113 ocasiones, formó parte del histórico equipo que conquistó dos Eurocopas (2008 y 2012) y el Mundial de Sudáfrica en 2010. Su aportación fue decisiva en una de las generaciones más brillantes que ha dado el fútbol mundial.

Su carrera como entrenador comenzó precisamente en la cantera del club blanco. En la temporada 2018-2019 se hizo cargo del Infantil A del Real Madrid, con el que ganó tanto la Liga como el prestigioso Torneo de Campeones. Ese primer paso sirvió como carta de presentación de un técnico meticuloso, con una idea clara de juego y una notable capacidad de liderazgo, incluso en etapas formativas.

No tardó en dar el salto al fútbol profesional. En octubre de 2022 asumió el mando del Bayer Leverkusen, y logró transformar al equipo alemán en una auténtica referencia del fútbol europeo. Su etapa en el club renano ha sido histórica: no solo rompió la hegemonía del Bayern Múnich al ganar la Bundesliga, sino que también conquistó la Copa y la Supercopa de Alemania. Bajo su dirección, el Leverkusen practicó un fútbol valiente, equilibrado y técnicamente sofisticado, cualidades que no pasaron desapercibidas para la dirección deportiva del Real Madrid.

El lunes, la presentación de Xabi

La presentación oficial de Xabi Alonso como nuevo técnico merengue tendrá lugar mañana lunes 26 de mayo, a las 12:30 h, en la Ciudad Real Madrid. Antes del acto público, el presidente Florentino Pérez lo recibirá para rubricar el contrato que lo vinculará con el club hasta 2028. .

La misión de Alonso no será sencilla: deberá continuar el legado de Ancelotti, uno de los técnicos más exitosos de la historia reciente del club, y mantener al equipo en lo más alto tanto en España como en Europa. Sin embargo, su conocimiento profundo de la casa blanca, sumado a su experiencia internacional como jugador y entrenador, lo sitúan en una posición privilegiada para asumir este reto.

Con su llegada al banquillo del Bernabéu, Xabi Alonso cierra un círculo que comenzó hace más de una década, cuando llegó como jugador procedente del Liverpool. Ahora regresa para liderar desde el banquillo a un equipo que busca seguir escribiendo páginas doradas en su historia. El madridismo, que lo recuerda con admiración y respeto, lo acoge ahora con esperanza e ilusión renovadas