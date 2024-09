Otro golpe al Real Madrid: se lesiona Tchouameni

Nada más acabar el encuentro contra el Betis le preguntaron a Ancelotti cómo le venía al Real Madrid el parón de selecciones. Si era buena para dar una vuelta al equipo o si la desconexión, tras la victoria, era una mala noticia. Nada de eso preocupaba al entrenador italiano. Tenía otra cosa en la cabeza: «Nunca viene bien porque te quita a los jugadores, sobre todo a los que viajan a Sudamérica, que les va a costar regresar bien. Lo único que pido es que no haya lesiones porque es el peligro más grande. Por lo demás están bastante acostumbrados a jugar siempre», contestaba. No han empezado los partidos y ya han caído Ceballos y Tchouameni. El francés no viaja con Francia por problemas en el pie izquierdo. Tiene molestias en un metatarsiano y Francia le ha permitido abandonar el grupo. Es duda para San Sebastián pero no está descartado.

Mientras, Ceballos estará dos meses de baja. «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince grado III con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho. Pendiente de evolución», decía el comunicado de la web del club blanco. Seis semanas no se las quita nadie. Es una pena para Ceballos, que tiene que aprovechar al máximo su presencia en el equipo, porque sus oportunidades están contadas. Ahora, tras hacer un partido con algunos buenos momentos frente al Betis, vuelve a empezar.

Ceballos fue titular porque Carlo Ancelotti no termina de encontrar la pieza que haga sólido al equipo. Equilibrio es la palabra que más ha repetido el italiano en lo que llevamos de temporada y sabe que eso sólo lo va a conseguir con el trabajo colectivo, pero también, o sobre todo, con los futbolistas del centro del campo. En principio, esa posición es para Bellingham, pero su lesión dejó la plaza libre. Sin él, debía de haber sido para Camavinga, pero éste se lesionó antes y por eso Ancelotti ha ido rotando futbolistas.

«Los tres medios nos dan mucha más solidez por dentro y el equipo rival fuerza un poco más el juego por ahí y ahí es más fácil para nosotros controlar. El 4-3-3 es un sistema que a veces, como el 4-4-2, lo podemos hacer», explicaba Carlo Ancelotti. Contra el Valladolid, el titular en esa posición fue Güler, en Las Palmas, en cambio, quien empezó en el once fue Modric. Y contra el Betis, el que jugó fue Ceballos. De los tres, da la impresión de que fue el español el que más convenció a Ancelotti. «En la primera parte he tenido buenas sensaciones, aunque hemos sido un poco más lentos con el balón, pero hemos defendido bien y el equipo estaba en el partido. Luego hemos metido más ritmo en la segunda parte, como habitualmente pasa. Hemos jugado una buena segunda parte. No estamos en nuestra mejor versión, que llegará poco a poco», explicaba Ancelotti. Con Ceballos, Tchouameni jugó su mejor encuentro de la temporada. «Es un fantástico pivote defensivo muy joven, que poco a poco va a aprender a jugar el tiempo justo con el balón. A nivel defensivo es insustituible porque ayuda mucho atrás», dijo Ancelotti. A ver por cuánto tiempo lo pierde ahora.

El Real Madrid, como el resto de equipos de LaLiga, descansa ahora dos semanas. El siguiente partido es el sábado 14 de septiembre en San Sebastián y después se estrena en la nueva Champions contra el Stuttgart en el Santiago Bernabéu. Está por ver si Bellingham llega a tiempo. No parece probable y Ancelotti tendrá que apostar por Güler o Modric.

Si no se lesionan con sus selecciones. El entrenador italiano sabe con seguridad que Mendy, su hombre de confianza en la banda izquierda (aunque no haya empezado con la mejor forma) no se va a lesionar con Francia porque no viaja. La selección gala anunció que le sustituye Lucas Digne. El madridista tiene que quedarse en Madrid para tratarse de una sobrecarga en los músculos de la tibia. Pero no es grave.