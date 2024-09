Pedri se la lanza a Xavi, sin nombrarlo, tras la goleada del Barcelona

Pedri marcó el cuarto gol del Barcelona, el que redondeó una victoria que le pone aún más líder contra el Girona. «Hemos empezado con intensidad. Sabíamos que teníamos que empezar así», contaba. «El míster nos ha dicho que apretemos, que la Liga se gana en estos encuentros», revelaba el centrocampista acerca de lo que les ha dicho su nuevo entrenador.

El técnico estaba feliz, pero recordó que el curso acaba de empezar, pero celebró que sus futbolistas jugaron "muy bien" y "muy concentrados desde el principio" y plantearon una presión "increíble".

El entrenador alemán destacó que en estas primeras cinco jornadas de LaLiga EA Sports se ha visto que sus jugadores compiten "con confianza, unidos, compactos y altos". Y también se mostró satisfecho por "la calidad e intensidad" de los entrenamientos y los partidos.

Reconoció estar "muy contento" por los goles de Lamine Yamal, un jugador que no marca habitualmente porque "siempre da el último pase", y detalló que Dani Olmo, sustituido con molestias a la hora de juego, se someterá a pruebas este lunes para saber si tiene alguna lesión.

Sobre el arbitraje, tras un encuentro que acabó con la expulsión del azulgrana Ferran Torres y un penalti a favor del Girona por unas manos de Íñigo Martínez que el colegiado no pitó a instancias del VAR, Flick afirmó que los árbitros "tienen un trabajo difícil" y que él no tiene motivos para quejarse en estas primeras cinco jornadas de LaLiga.

Yamal afirmó tras el encuentro que "para ser de los mejores, también es importante marcar". "Al final, para ayudar al equipo es importante hacer goles", añadió el punta azulgrana, que hasta ahora había destacado más por su capacidad para asistir que para anotar.

Yamal se mostró feliz por el rendimiento del conjunto de Hansi Flick, ya que "el primer partido después de volver del parón de selecciones siempre es difícil", y destacó que fueron "directos" a por el partido desde el primer minuto.

Pero el más claro fue Pedri: «Hemos mejorado. Tenemos claro lo que nos pide el míster, cómo colocarnos para presionar», decía, dejando una mensaje a Xavi Hernández, como si otros años no lo tuviesen claro.Y habló de la expulsión de Ferran: «No he visto la roja a Ferran. Es una jugada similar a la que me hacen contra el Rayo y no lo expulsan. Hay veces que no lo pitan».