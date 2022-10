Roro Riquelme, el hombre de moda se presenta ante el Real Madrid en el Bernabéu

Este domingo se presenta en el Bernabéu Rodrigo Riquelme (Madrid, 22 años), una de las revelaciones de la temporada, el futbolista con más talento del Girona que hoy visita al Real Madrid. Roro, como le gusta que le llamen, es canterano y propiedad del Atlético, que lleva tres cursos consecutivos buscándole cesiones para que crezca como jugador. Hace dos años estuvo en el Bournemouth y la temporada pasada jugó en el Mirandés, en la Liga SmartBank, donde estuvo a las órdenes de Lolo Escobar, que lo define con la precisión del que sabe de lo que habla: «En lo técnico tiene un don, un talento especial, es pura improvisación. De la nada te suelta la pierna y te mete un gol por la escuadra. Te gana partidos. En Lugo, en Copa del Rey, estábamos pasándolo fatal y metió un gol de córner directo. En un segundo te gana un partido», asegura el ex técnico del Mirandés, que avisa de que nadie se confunda por el 1,74 de altura y los 65 kilos del madrileño: «En lo físico reventaba los test, en capacidad de alta intensidad y de repetir esfuerzos tiene unos números que son una locura. Es un jugón, pero además en lo físico es increíble», continúa Lolo sobre el canterano rojiblanco, que ha jugado solo 31 minutos con el primer equipo del Atlético. Fueron dos apariciones en la temporada 2019-20: 13 minutos en Liga ante el Eibar y 18 frente a la Cultural Leonesa en dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Todavía no ha encontrado un hueco en los planes de Simeone, pero está haciendo muchos méritos en el Girona, donde ha marcado tres goles en sus primeros diez partidos, uno de ellos en el Metropolitano y todos muy bonitos. «Tiene nivel de Primera División y como le den continuidad y madure un poco está para un equipo top», continúa Lolo Escobar, que explica dónde puede actuar este futbolista. «Como tiene esa capacidad física puede jugar de muchas cosas, incluso hasta de mediocentro. Creo que su posición ideal es mediapunta, porque es un grandísimo pasador, lee muy bien los espacios y tiene muy buen ‘timing’ para ajustarse con el que le tira el desmarque. Su sitio es mediapunta por dentro, pero cuando le pones por fuera también da resultado porque es rápido y tiene desequilibrio y desborde. Es bastante completo».

El curso pasado en Miranda marcó 8 goles y repartió 12 asistencias en 39 partidos, unos números que le han permitido dar el paso hacia la Liga Santander y seguir creciendo. «Su progresión vendrá a partir de todo lo que sea capaz madurar. Es muy bueno. Necesita la madurez para asentar todavía más su juego y que no sean solo chispazos, pero eso es algo que le sucede a todos los jóvenes», comenta el ex entrenador del Mirandés y del Salamanca UDS.

«Para mí es más un pasador, pero llega de segunda línea y le pega a la bola que parece que tiene un bate de béisbol. No es un punta, ni muchísimo menos, porque no es para jugar de espaldas, es para jugar de cara, pero tiene bastante gol. Tiene esa improvisación propia de los cracks», cierra Escobar, que cree que con Míchel en el banquillo del Girona está en buenas manos. «Le da libertad, le pone por fuera, no le hace recorrer muchos metros y luego está fresco para atacar, que es lo que le gusta y donde él es bueno y marca diferencias. Creo que lo está entendiendo muy bien».

Riquelme será este domingo titular en el Bernabéu, donde el Girona tiene buenos recuerdos de su última visita. Fue en la jornada 24ª de la Liga 2018-19 y los catalanes se impusieron al remontar el gol de Casemiro con los de Stuani y Portu. Fue un día de febrero feliz para ellos, aunque la temporada acabó con el descenso. Ahora están de vuelta con Riquelme como líder.