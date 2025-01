Lo que se esconde tras la guerra del Athletic con la grada de animación: "Puta España", "Carvajal hijo de p...", "Arriba con la Goma 2"...

En la horas previas al derbi disputado entre Athletic y Osasuna, la Iñigo Cabacas Herri Harmaila decretara una huelga de animación indefinida hasta que la Junta Directiva ofrezca soluciones “convincentes” a la “represión” que dicen sufrir en la grada por parte de la Ertzaintza. Una medida que ha generado una gran polémica y ha provocado el rechazo de la plantilla.

No animan y San Mamés parece, a ratos, un cementerio, algo que no ha gustado en absoluto a los jugadores. El más claro fue Unai Simón que no dudo en protagonizar rajada en toda regla tras el encuentro ante el Leganés. “Es una mierda lo que está pasando. Invitamos a los que no dejen animar a que se queden en su casa y que respeten a los que quieran animar”, dijo el portero.

Es muy triste

En la misma línea se pronunciaba Iñaki Williams. «Somos conscientes de que esto no está beneficiando a nadie. Todos estamos sintiéndonos perjudicados y días como el de hoy para el Athletic y para el equipo son muy tristes. La temporada está siendo muy buena. Hemos ganado una Copa tras 40 años, estamos cuartos en Liga y con la clasificación a octavos cerca es triste que se escuche ese runrún, que a gente que quiera animar no se le deje animar», afirmó.

La bochornosa situación vivida en el campo provocó que el Athletic diera un paso más lanzara un comunicado oficial sobre el conflicto con la Herri Harmaila y, en él, afirma que "considera absolutamente inaceptables las presiones que recibieron miembros de la grada popular que intentaban liderar la animación durante el partido frente al CD Leganés. Quien coacciona a quien anima, simplemente, no tiene cabida en San Mamés, por lo que el Club ha decidido prohibir la entrada al campo a las dos personas que instaron coactivamente a varios integrantes de la Herri Harmaila a cesar en la animación", sentencia el comunicado.

¿Qué se esconde detrás de esta guerra entre el grupo de animación más importante y la directiva?

En la Herri Harmaila se consideran desprotegidos por el club respecto a sanciones y denuncias policiales y la entidad presidida por Jon Uriarte ha enviado a sus socios una serie de preguntas y respuestas para aclarar las principales cuestiones relacionadas con esta grada y abordar las dudas relacionadas con las multas e identificaciones.

En un extenso cuestionario, el club desgrana todo lo que se esconde tras esta guerra que divide a los aficionados.

El Athletic Club cree necesario que los socios tengan una información clara y veraz sobre todo aquello que concierne a la animación en La Catedral y quiere aclarar las dudas relacionadas con las multas e identificaciones que, en virtud de la normativa vigente, afectan por igual al conjunto de socios y socias y a las cuatro tribunas del campo: Principal, Este, Norte y Sur.

Desde la junta directiva destacan la importancia para el club de la Herri Harmaila. Entre los colectivos, los más conocidos son “Piratak”, “Euskal Lions” e “ICHH”, y el más numeroso lo componen los Gazte Abonoa, con 2.237 jóvenes, con una media de edad de 17 años.

De todos estos colectivos, el único grupo que está actualmente en huelga es “ICHH”, derivando la huelga, "con coacciones de por medio, en una situación insostenible los días de partido que perjudica de manera manifiesta e injusta al equipo", denuncian..

El club pone en valor que estos grupos tienen cuotas reducidas en sus abonos y reciben todo el material necesario -banderas, micrófonos, megafonía, bombos...- a cambio de su apoyo al equipo. pero o es la única ventaja de la que disponen ya que desde el Athletic también entrega al grupo 44 entradas por partido destinadas a personas que lideren los cánticos de apoyo en San Mamés, ondeen banderas y para el uso de bombos.

Incluso, según denuncia, el club perdió dinero para reubicar a otros socios y que la Herri Harmaila ocupara en sus totalidad la Tribuna Norte Baja.

El club lamenta por tanto que lideren una huelga sin sentido a pesar de los problemas que acarrean al club.

Cánticos lamentables

El Comité de Disciplina de la RFEF, tras informe de LaLiga, está imponiendo sanciones al Athletic Club por determinados cánticos que se vienen produciendo durante los partidos y que a juicio del Comité son sancionables por incitar a la violencia o por constituir manifiesto desprecio o insulto a las personas que intervienen en el partido.

Los cánticos proferidos, mayoritariamente, en la Herri Harmaila, que perjudican al Athletic Club porque son sancionables por el Comité de Disciplina de la RFEF son de tres tipos:

Los que insultan a clubes o selecciones: “Puta Valencia”, “Puta Barça”, “Puta España, puta selección”, etc.

Los que insultan a personas que intervienen en el partido: “Bordalás, hijo de p***”, “Carvajal, hijo de p***”, “Españoles, hijos de p***”, etc.

Los que el Comité considera que incitan a la violencia: “Arriba, arriba con la goma 2, que en Euskadi se prepara, que en Euskadi se prepara, pim-pam-pum, la revolución", "Písalo, písalo", "Greenwood mué****, Greenwood mué****", etc.

¿De qué importe son las multas que por estos cánticos?

De momento, las propuestas de sanción están alcanzando hasta los 6.001€ por partido, pero el Comité podría llegar a aumentar las cuantías o disponer otro tipo de sanciones más gravosas para el Club (clausura total o parcial del estadio, celebración de partidos en terreno neutral, etc.) por reiteración de las infracciones o falta de actuación del Club ante las mismas.

Para evitar o reducir el importe de las sanciones, los órganos disciplinarios de la RFEF exigen a los clubes que actúen contra los cánticos improcedentes en sus estadios, adoptando medidas tanto preventivas como reactivas una vez se producen, entre ellas.

En caso contrario, el importe puede incrementarse considerablemente e incluso, como hemos indicado, imponerse medidas aún más perjudiciales para el Club y sus aficionados como el cierre parcial o total del estadio. Entre otras medidas, se exige que el Club.

En cuento al acoso policial que denuncia este grupo de hinchas, el club deja claro que la Ertzaintza es titular de todas las competencias en materia de orden público, seguridad ciudadana, tráfico, juegos y espectáculos, y depende del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y que el Athletic Club desconoce las denuncias que la Ertzaintza, en el ejercicio de sus funciones, pueda poner a las personas socias salvo que tengan una implicación en la sanción de prohibición de acceso a recintos deportivos o prohibición de apoyo, ya que en este caso se notifica la sanción al Club para impedir el acceso de la persona sancionada.

El Athletic Club avisa de que en ningún caso puede ni debe interferir en la labor de los cuerpos de orden público, y es responsabilidad de quien comete la infracción su defensa, de igual manera que, por ejemplo, "el Club no debe interceder en favor de las personas socias que sean multadas por estacionamiento indebido de sus vehículos en días de partido".

Jon Uriarte instan a todos a colaborar por recuperar el buen ambiente pero advierte: "Todos aquellos actos que perjudiquen al Athletic deben ser evitados, por más que alguien no esté de acuerdo con los reglamentos que terceros disponen en el ejercicio legítimo de sus funciones”.

Por su parte, desde este grupo de hincha avisan de que no darán un paso a atrás y denuncian que el club quiere dinamitarlos. A tenor de sus últimos mensajes en redes, la guerra no ha hecho más que comenzar.