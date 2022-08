El mapa de las aficiones más peligrosas del fútbol español

La rivalidad es algo necesario en el deporte. Contar con un enemigo consigue sacar lo mejor de aquellos que se encuentran disputando un encuentro o competición. Además, esas disputas crean una atmósfera única donde el espectáculo se ve beneficiado prácticamente en todos los aspectos. En el fútbol, el deporte rey, las rivalidades son santo y seña. Pese a ello, en ocasiones estas van un paso más allá provocando algunos desastres por culpa de unos pocos.

La cantidad de sentimientos y emociones que es capaz de generar un deporte es difícil de explicar. Así, en el balompié se vive todo un espectáculo en los terrenos de juego consiguiendo que algunos partidos se recuerden durante décadas. A los espectadores del Real Madrid, seguramente, no se les olviden nunca los encuentros de la última Champions donde el equipo logró, de una forma épica, ganar el trofeo.

Así las cosas, cada equipo cuenta con una afición. Esta normalmente se relaciona con la ciudad o el lugar donde se encuentra cada combinado. Además, en ocasiones por historia los equipos junto a sus seguidores suelen crear una simbiosis capaz de pasar de generación en generación. Por ello, muchos apoyan a su equipo a lo largo de los años independientemente de si ganan o pierden.

Los "hooligans" del futbol español FOTO: Twitter/Archivo larazon

Los equipos profesionales, además, cuentan con miles de espectadores. Así, como en las familias no todo el mundo puede ser igual. Algunos deciden tomar unos caminos que no cumplen con ciertos parámetros y esto en el fútbol no resulta una excepción. El caso de los ultras o aficiones violentas ha sido un gran problema tanto para clubes como policía en los últimos años aunque se han conseguido grandes avances.

Gracias a una serie de medidas llevadas a cabo por distintos equipos y fuerzas y cuerpos de seguridad la presencia de estos se ha reducido con el paso de los años. Aun así, en la actualidad algunos continúan activos, algo que preocupa a distintos ámbitos. Con motivo del inicio de La Liga 2022-23 repasamos los grupos de aficionados más peligrosos de los equipos de primera división que todavía se encuentran operativos y dónde se encuentran.

Las aficiones más peligrosas de España

Ultras fútbol en España FOTO: T. Nieto

-Cataluña

La Ciudad Condal cuenta con los Boixos Nois, seguidores del F.C.Barcelona. Simpatizantes de extrema derecha fueron expulsados del estadio con la llegada de Joan Laporta en su primera legislatura al frente del club. Pese a ello, la policía sigue el rastro y registra detenciones de este grupo de vez en cuando dadas sus actividades ilegales de alguno de sus miembros.

El equipo rival de la ciudad, el Espanyol, también contó con grupo ultra. Las Brigadas Blaquiazules, de extrema derecha, participan en el estadio siendo el principal foco de hasta 2010. Sin embargo, todavía algunos asisten al campo para animar al equipo y en mas de una ocasión han existido disputas con los Boixos Nois.

En Cataluña, además, tras el ascenso del Girona se teme la vuelta de su grupo ultra de extrema derecha Gerunda Sur. Aun así, no se ha tenido constancia de actividad en los últimos años por lo que se considera improbable un acto de esta afición.

-Andalucía

La capital andaluza cuenta con dos de los equipos más importantes del país y sus respectivos grupos ultra. Los Biris Norte del Sevilla y los Supporters Gol Sur del Betis han protagonizado en más de una ocasión enfrentamientos entre aficiones. Sus ideologías contrarias, izquierda para los primeros y extrema fecha en el caso del Betis han llevado a peleas y discusiones multitudinarios antes de algún partido.

-Madrid

La capital cuenta con cuatro equipos en Primera división por lo que la presencia de grupos violentos se encuentra a la orden del día. Por parte del Real Madrid encontramos a los Ultra Sur que como en el caso del Barcelona fueron expulsados del estadio. En el caso del Atlético de Madrid su grupo ultra, el Frente Atlético, también fueron expulsados tras el famoso altercado contra los Riazor Blues donde murió un aficionado del Deportivo de la Coruña.

Madrid, además, cuenta con la presencia del grupo ultra del Getafe, los Comandos Azules, también de extrema derecha. Pese a no ser muy grande han protagonizado altercados en más de una ocasión. De distinta índole y simpatizantes de extrema izquierda encontramos a Los Bukaneros del Rayo Vallecano. Tras la noticia del fichaje de Zozulia, jugador con fotografías alabando al régimen nazi, el grupo decidió boicotear la adquisición. Incluso, cuando el jugador fue de visitante con el Albacete el partido tuvo que ser suspendido por cánticos contra este.

-País Vasco

Arbertzales relacionados con la extrema izquierda, los Herri Norte Taldea son los ultra del Athletic Club. Tras algunas de sus acciones en diciembre de 2018,fueron incluidos en la lista de aficiones radicales y violentas elaborada por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Por su parte, la Real Sociedad también cuenta con un grupo ultra, la Peña Mújika. Pese a no contar con muchos actos si apedrearon en una ocasión el autobús del Atlético de Madrid en su visita a Anoeta.

-Comunidad valenciana

El equipo más importante de la región por historía, el Valencia, cuenta con un grupo de extrema derecha entre sus aficionados, los Ultras Yomus. Pese a tener altibajos en los últimos años varios de sus miembros han sido denunciados a la policía y cuentan con antecedentes penales por agresiones.

En el Elche, además, encontramos a los Jove Elx. Este grupo relacionado con la extrema derecha ha protagonizado distintos altercados con otros grupos como los Bukaneros. Este grupo, incluso, es la peña más numerosa del conjunto ilicitano.

-Navarra

El Osasuna también cuenta con un grupo ultra entre sus aficionados. Llamados Indar Gorri se sitúan en la grada baja sur del Sadar. Así, estos simpatizantes del movimiento abertzale cuentan con una gran rivalidad con los aficionados ultra del Real Zaragoza.

-Galicia

La comunidad solo cuenta actualmente con un equipo en Primera División, el Celta de Vigo. Los Celtarras son de extrema izquierda nacionalistas gallegos simpatizantes de otros equipos vascos con esta ideología. Además, son grandes rivales de los Riazor Blues protagonizando en más de una ocasión disputas violentas.