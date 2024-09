Antifascistas, abertzales y hasta prorrusos: así son los Herri Norte, los violentos ultras del Athletic que la liaron en Roma

El Athletic volvió a rugir en Europa seis años después de la última vez, celebrando en el Estadio Olímpico de Roma un gol salvador de Paredes en los compases finales de un partido ante el Roma (1-1) en el que supo sufrir y aguantar las acometidas de los locales, para empujar con convencimiento en los minutos finales, salir vivo del Coliseo personal de los 'giallorossi' y llevarse un punto en la primera jornada de la Liga Europa. Un valioso empate que quedó empañado por los vergonzosos incidentes provocados por un grupo de ultras del club bilbaíno.

Justo nada más marcar el gol del empate, a cargo de un testarazo de Paredes, integrantes de Herri Norte lanzaron una bengala a la afición del Roma, con la que están enfrentada. El acto fue condenado inmediatamente por el resto de los 2.500 desplazados a Roma y tanto por jugadores como por el técnico, Ernesto Valverde, que impidió reanudar el juego durante un par de minutos, hasta que se apagó y se aseguró que en la zona no hubo heridos.

Tras el encuentro, los capitanes del equipo, Óscar de Marcos e Iñaki Williams, se dirigieron al fondo que ocupaban sus aficionados para indicarles que ese no es el camino. «No hay que lanzar bengalas aquí, hostias», decía el internacional ghanés a su grada.

"¿Qué hacemos si muere un niño?"

Ander Herrera también mostraba su malestar ante los medios y el club se vio obligado a emitir un comunicado de condena. "Nos encanta que nuestra gente nos acompañe por Europa, que canten y que haya colorido. Pero no me entra en la cabeza que una persona tire una bengala sabiendo que puede matar a otra, es una barbaridad", denuncia el centrocampista del Athletic. "No sabíamos que hacer porque al final pagan todos los que han viajado por dos o tres que tiran las bengalas", explica Ander Herrera. "Al final se prohibirá viajar y eso daña al fútbol. De pequeño siempre me ha gustado viajar con mi equipo, con mis amigos y mi bufanda. ¿Qué pasa si hoy se muere un niño?, ¿Qué hacemos?", proseguía Herrera, muy disgustado. "No sabíamos muy bien que hacer porque no queríamos que pagaran todos por los actos de unos pocos y hemos decidido que los capitanes fueran a recriminarles para dejarles en evidencia y que no pagaran los demás", afirmó el futbolista.

Los radicales del Athletic han utilizado material pirotécnico junto a una pancarta de grandes dimensiones en la que se podía leer Herri Norte. La UEFA suele sancionar a los clubes cuyas aficiones encienden bengalas u otro tipo de elementos que están prohibidos en un terreno de juego. Ya sea en el campo local o en el visitante.

Pero ¿quiénes son los ultras del Athlétic?

Arbertzales relacionados con la extrema izquierda, los Herri Norte Taldea son los ultra del Athletic. El grupo fue formado en 1982. Al poco de su creación se remodeló la grada norte del estadio San Mamés, donde se asientan para acoger la Copa Mundial de Fútbol de 1982. A finales de los años 80, coincidiendo también con una mala época para el Athletic Club, Herri Norte sufrió una crisis interna, en la que el grupo se dividió en dos bandos los HN-Taldea y los HN-Boys. Finalmente, Boys fueron expulsados del grupo, ya que a pesar de ser las dos facciones de izquierdas los Herri Norte Boys querían centrarse más en animar al equipo con un estilo de grada más italiano, a lo que los Taldea se negaban.

Criados en el odio a España, se encargan de proclamarlo en sus pancartas y en su redes sociales. "No somos españoles y ni puta falta hace..." es uno de sus gritos de guerra.

A principios de los años 90 HNT creció considerablemente, creándose secciones hasta fuera del País Vasco y se convirtió en un grupo de corte hooligan inglés. Desde entonces, el grupo ha realizado varios actos de carácter antifascista y ha provocado gravísimos incidentes. Herri Norte canaliza la «kale borroka» (lucha callejera) no en la quema de cajeros, coches o contenedores de basura, sino en la violencia que enfrenta a otros grupos radicales que acuden a Bilbao a jugar con el Athletic. En su particular palmarés este grupo nacido a principios de los ochenta cuenta con enfrentamientos con otros grupos ultras españoles como UltrasSur (Real Madrid), Frente Atlético (Atlético de Madrid), Ultra Boys (Sporting), Supporters Sur (Betis)... y también con otros radicales de equipos extranjeros entre ellos los del Olympique de Marsella o los del Spartak.

La pasada temporada el Athetic se clasificaba para la final de la Copa del Rey tras vencer al Atlético de Madrid por un contundente 3-0. Pero el brillante triunfo liderado por los hermanos Williams quedó de nuevo empañado por los vergonzosos incidentes protagonizados por ultras del Athletic. Alrededor de 60 violentos entraron en un bar donde se encontraban algunos aficionados del Atlético y los atacaron, hiriendo a varios de ellos y mandando a un hincha al hospital por heridas en la cabeza tras la agresión. "Al menos 30 encapuchados irrumpió en el bar a por nosotros con barras metálicas al grito de 'putos españoles', os vamos a matar", declararon los testigos.

En diciembre de 2018, Herri Norte Taldea fue incluida en la lista provisional de aficiones radicales y violentas que elabora la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte tras una batalla campal con radicales del Spartak en los que falleció un ertzaina. Tienen un pasado salpicado de múltiples altercados y conexiones con diferentes líderes de la izquierda abertzale. El propio Arnaldo Otegi se fotografió con seguidores de esta grada al salir de prisión tras cumplir condena por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna siguiendo instrucciones de ETA.

Este grupo calificado por la Policía como muy peligroso se enfrentó en 2017 a multas de 80.000 euros, así como al "acoso" de la Ertzaintza por las múltiples identificaciones y cacheos. Fuentes policiales cifraron en 200 a sus integrantes, reduciendo como muy violentos a unos 80.

El 2 de marzo de 2016, diferentes crónicas del partido de fútbol entre Athletic y Deportivo de la Coruña recogían que Herri Norte había desplegado en la grada de San Mamés una pancarta dando la bienvenida a Otegi —"Ongi etorri, Arnaldo"— tras su excarcelación.

Estos simpatizantes de la izquierda abertzale radical también se han mostrado en el pasado críticos con la línea oficial de Sortu, sobre todo cuando el algún dirigente del partido heredero de Batasuna apostó tras la derrota policial de ETA, que renunció a la violencia en 2011, por que los presos de la banda se acogieran a vías individuales para la reinserción. El 25 de enero de 2016, otra crónica de El Correo recogía que un grupo de aficionados había colocado una pancarta durante un partido del Athletic en la que se podía leer: 'Sortu, jokoz kanpo zaude' (Sortu, estás en fuera de juego).

Durante la batalla campal protagonizada en 2018 ante radicales del Spartak en el que falleció un agente de la Ertzaintza al sufrir un infarto requisaron a los radicales del club bilbaíno puños americanos, porras extensibles, martillos, piedras y algunos otros objetos contundentes que podrían ser utilizados para lanzamientos o agresiones directas."Son gente joven con ganas de violencia y aprovechan fútbol para desarrollar esa actitud violenta", manifestada el entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés.

En octubre de 2022, también protagonizaron un incidente en un encuentro ante el Atlético de Madrid en el que los radicales vascos exhibieron banderas en apoyo a Rusia y a la invasión de Ucrania.

Durante el encuentro se mostraron banderas de apoyo a Rusia y a la República Popular de Donestk, anexiada a Rusia en septiembre por uno de sus referendums ilegítimos con los que Rusia ha seguido provocando su invasión a Ucrania. La bandera era roja, azul, negra y estaba dibujada en ella el águila bicéfala que forma parte del escudo de Rusia. Cuando la Ertzaintza vio que habían sacado esa enseña, entró y la retiró. Y eso provocó que un grupo de hinchas radicales se marcharan del estadio cuando aún quedaban unos veinte minutos de encuentro por disputar.

La policía tienen registrado un total de 15 grupos radicales en el futbol español que tienen prohibido recibir apoyo de los clubes. La lista está compuesta por Symmachiari (Oviedo), Boixos Nois así como Casuals y Cachorros (Barça), Ultra Sur (Madrid), Frente Atlético (Atético), Bukaneros (Rayo), Iraultza (Alavés), Ligallo y Avispero (Zaragoza), Frente Bokerón (Málaga), Biris Norte (Sevilla), Jove Elx (Elche), Indar Gorri (Osasuna), Herri Norte Taldea (Athletic Club), Riazor Blues (Deportivo) y Ultra Boys (Sporting).

Estos grupos tienen totalmente prohibido recibir promoción, apoyo e infraestructura por parte de los clubes que sin embargo no pueden prohibir su entrada en el recinto deportivo salvo en los casos donde, puntualmente, se pueda retirar la condición de socio a quien participen en riñas o reyertas.

La violencia ultra, tal y como quedó constatado ayer en Roma sigue siendo un cáncer en el fútbol.