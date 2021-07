El increíble precio de reloj que luce Sergio Ramos tras dejar el Real Madrid por el PSG

Fútbol

Sergio Ramos aún no ha debutado con el PSG porque está lesionado. Tiene ganas el ex del Real Madrid de demostrar que su fichaje por el club francés tiene sentido, pero, como le sucedió la temporada pasada en el club blanco, las lesiones no le están dejando mostrar que puede ganarse un puesto y ser el líder que el club francés espera. Su fichaje responde a que necesita de su experiencia como ganador de Champions para llevar al equipo al título que lleva persiguiendo desde hace tantos años y tantos millones gastados en futbolistas y salarios.

Sergio Ramos tiene que ser la clave. El defensa lo sabe y está contento con ese papel. En las fotos que ha publicado en las redes se ve que para celebrarlo luce un impresionante reloj. Un Patek Philippe Nautilus Perpetual, de esfera azul y oro blanco. Un reloj que no pasa inadvertido y que para comprárselo hay que hacer un esfuerzo. Vale 118.000 euros.

Sergio Ramos ha cambiado de reloj y se ha dado ese capricho como ha cambiado de equipo, para comenzar su nueva vida deportiva tras años en el Real Madrid. Según la web, el reloj “ofrece una alianza original entre deporte y sofisticación técnica gracias a la presencia del famoso calibre extraplano 240 Q de carga automática”.

El futbolista español siempre ha llamado mucho la atención acerca de su sentido de la moda. Son ya famosas sus fotos con trajes, como poco, llamativos, que no tiene ningún problema en mostrar en las redes sociales, que son su vehículo para comunicarse con sus fans. Ahí sube sus entrenamientos, sus juegos con sus hijos y también los relojes que luce el día que felicita a su hijo por su primer cumpleaños.