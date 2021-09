Los tres secretos de Benzema para ser el mejor de LaLiga

Fútbol

En su última temporada en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo acabó con 26 goles, el Pichichi fue Leo Messi, con 34. Karim Benzema terminó con 5 tantos en 2.156 minutos en LaLiga. Era el delantero centro del equipo blanco, pero sus registros goleadores en el campeonato eran iguales que los de sus compañeros Kroos y Casemiro e inferiores a los de Isco. De ahí el debate que vivía el madridismo acerca de su delantero centro y de ahí también que sus defensores le definiesen como un media punta más que un nueve puro y al que hay que contar las cifras de goles para poder medir su valor en el mercado.

Pero el año siguiente, cuando ya Cristiano Ronaldo veía que no iba a ser feliz en Italia, Benzema terminó el campeonato de Liga con 21 tantos, segundo en el Pichichi, igualado con Luis Suárez. Los mismos hizo el curso siguiente. Sólo Messi hizo más tantos que él. Al igual que el curso pasado: con 23 tantos, los mismos que Gerard Moreno, solamente el delantero argentino sumó más.

Pocas veces se ha visto con tanta claridad como un futbolista entiende su papel en el equipo por encima de egos y de las críticas que pueden generarle. Benzema ha demostrado durante las tres últimas temporadas que claro que sabía y podía hacer goles, pero que con Cristiano como compañero era mejor para el bien común dedicarse a jugar de otra manera en el campo. Sin el portugués y sin otra referencia goleadora en el equipo, Karim se ha puesto a marcar, sin perder, además, las características que ya le hicieron un hueco en el Real Madrid cuando sus registros en número de goles jugaban en su contra. «El fútbol se trata de adaptarse», aseguraba antes de la Eurocopa, en una entrevista en «L’Equipe», «veo el fútbol como un todo. Analizo lo que pasa y una vez en el campo trato de adaptarme e inventar». Tocaba marcar goles, pues se puso a marcar goles.

Sin Cristiano Ronaldo, sin Messi y sin que hasta la temporada que viene llegue Mbappé, a sus 33 años Benzema es la cara de LaLiga. Hay que esperar lo que haga Vinicius, pero ahora mismo el delantero francés ha acreditado que hace números y juega al fútbol como posiblemente nadie lo haga en el campeonato.Con un Barcelona sin líder y frente al desierto y con un Atlético que aún no tiene claro el papel que van a desempeñar Joao Felix o Griezmann, no se ve ningún otro futbolista que llegue al nivel del delantero francés.

Uno de los que ha percibido ese cambio es Carlo Ancelotti. En 2016 describía a Benzema en comparación con otros futbolistas. «Es un jugador fantástico. No digo un fantástico delantero, digo un fantástico jugador. Es el más completo. Marcará menos que otros delanteros, pero es un jugador completo. Es el jugador ideal para complementar a Cristiano y Bale». Nada más coger al equipo este verano el entrenador italiano le describió sin comparaciones: «Decir que Benzema es delantero se le queda corto. Es un jugador más completo y con mucha más personalidad que cuando le entrené hace unos años».

Es un Karim que ha asumido otro papel. «Soy un líder en el Real Madrid», continuaba diciendo en «L’Equipe. «Escucho, hablo, doy consejos», decía el futbolista francés. Es uno de los capitanes del club blanco y el futbolista al que escuchan los jóvenes atacantes. Vinicius sabe lo exigente que es Karim, pero también lo generoso que puede resultar en el campo. Porque Karim, a diferencia de casi todos los delanteros, entiende el fútbol de manera global, no sólo le importa lo que ocurre en el área, su zona de acción: «Dar cuando tengas que dar, moverte cuando tengas que moverte. Organizar, dar velocidad, movimiento, tocar en un solo toque... Lo que el juego exija», aseguraba acerca de lo que hace en el campo.

Eso ha sido siempre así, lo que han cambiado son sus número de goles y él, porque los años no se pueden regatear. «No tengo el mismo cuerpo que antes», se sinceraba en el periódico francés. Cuando un futbolista ve que la edad empieza a jugar en su contra tiene que adaptarse y poner todo de su parte para, al menos, hacer frente al paso del tiempo: «Como bien, duermo bien y trabajo mucho más que antes. También sé qué hacer para recuperarme más rápido».

Los años han hecho que conozca más su cuerpo y sea más sabio al ejercer su profesión: «Trabajo muy duro y mucho. Hago mucho más cardio, nunca dejo de correr, incluso en mis días libres. Y me gusta, antes no me gustaba demasiado», reconocía Karim. Con dos hijos, en plena madurez personal, eso se nota en el fútbol y en su carácter: «Antes, cuando tenía dolores, descansaba. Mientras que hoy, incluso con dolores y molestias continúo. Lo estoy disfrutando».