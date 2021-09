Ancelotti: “Este equipo tiene la costumbre de ganar Champions. Tenemos esa ventaja”

Fútbol

El Real Madrid recibe al Sheriff Tiraspol en un duelo inédito en Liga de Campeones, la primera ocasión que se enfrenta a un equipo moldavo, con la obligación de responder al favoritismo con un triunfo que asiente su liderato de grupo, en el regreso de la ‘Champions’ al Bernabéu 579 días, ante la ‘cenicienta’ que ya sorprendió en su estreno oficial derrotando al Shakhtar.

Debe responder el equipo de Carlo Ancelotti al favoritismo que recae en un duelo desigual, por historia y presupuesto, y a su vez despejar las dudas que puedan surgir del primer tropiezo en el Bernabéu, el empate sin goles contra el Villarreal

Nacho, que salió antes de Ancelotti, habló del penalti del Villarreal. “Para mí es penalti claro y me extrañó que el VAR no tardara ni cinco segundos. Tenemos buenos árbitros en la LaLiga”.

“Puedo jugar en diferentes posiciones, me considero central, de lateral se adaptarme y puedo ayudar al equipo. Estoy acostumbrado. Tanto el míster como yo sabemos que mi posición es la de central”, ha asegurado. Nacho cree que Ancelotti “ha conseguido que un equipo joven sea dinámica, que se haga una buena piña. Tenemos una plantilla para competir, tenemos confianza y ganas de hacer cosas en la Champions”. Nacho es capitán: “Siempre he tratado bien a la gente joven y siempre he ayudado al equipo. El año pasado fue muy importante. A seguir peleando. Sólo me he perdido un partido de esta temporada. Creo que soy titular, pero ha habido muchas bajas. Veremos al final de temporada. Quiero jugar los máximos partidos posibles y pelear en los puestos de central”. La defensa puede ser el punto débil del Madrid. “Hay que mejorar, hemos encajadado demasiados goles, seguimos sin perder, tenemos que seguir puliendo cosas. Cada partido se pasa un examen, pero todo el equipo, no sólo la defensa. Sabemos que tenemos que mejorar, si conseguimos pulir detalles, creo que haremos cosas positivas”.

Ancelotti ha avisado del peligro del desconocido rival: “Hay que meter máxima concentración”, ha dicho el entrenador.

Lateral derecho

“Es verdad que atrás hemos tenido problemas con las lesiones, hemos cambiado las posiciones y a veces cambia según el aspecto táctico. Si tengo a Rodrygo, por ejemplo, necesito a un lateral que se quede en la posición. Eso puede afectar a Lucas. Si necesito a uno que empuje, Lucas es el mejor”.

Zidane

“Los jugadores y la plantilla ha cambiado. No se pueden hacer mejor las cosas que Zizou, que ganó tres Champions seguidas”.

Modric

“Estoy contento con lo que hace. Tuvo una pequeña lesión, cuando cambio a un jugador no es porque lo ha hecho mal, es porque quiero más frescura. Contra el Villarreal lo hizo muy bien como media punta. Tengo que tener en cuenta que tiene 36 años y se pueden evitar lesiones en el futuro”.

Presión por la Champions

“La motivación siempre es la misma, para nosotros es algo especial. Es complicada y difícil, pero tenemos más costumbre, es una ventaja”

Centrales

“Militao y Alaba lo están haciendo muy bien, hemos tenido tres porterías a cero. Los problemas que hemos tenido con los laterales. Es un compromiso colectivo, no sólo de la defensa. Tienen que acostumbrarse más a jugar juntos”

Críticas

“Las tengo que aceptar. Puede pensar que el plantemiento fuera erróneo, pero no lo voy a admitir públicamente.