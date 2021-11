Un desnudo, Sergio Ramos y el PSG: el enigmático mensaje de un colaborador de El Chiringuito

Fútbol

Sergio Ramos está casi listo para volver a entrenarse con el resto de la plantilla del PSG a las órdenes de Pochettino y ya habrá acortado muchos pasos para debutar por fin con el club francés después de ser fichado el pasado verano.

Es el primer parte médico del PSG en el que se vislumbra luz al final del túnel para ex futbolista del Real Madrid. Si los anteriores eran muy poco concretos, en éste ya ponen fecha y sitúan la próxima semana como el momento en el que Sergio Ramos volverá a la disciplina del primer equipo. Pochettino, el entrenador argentino, lleva mucho tiempo esperándole porque quiere probar un dibujo nuevo en la defensa: su plan es jugar con una defensa de tres y así, ganar hombres en el centro del campo para quitar responsabilidades defensivas a los tres de arriba.

Hasta ahora no lo ha podido hacer porque para ese plan es fundamental que Sergio Ramos esté listo, tanto física como mentalmente después de un 2021 que ha sido para olvidar para el defensa andaluz. Los últimos rumores acerca de su salida de París tampoco han ayudado a su mejoría. Sergio se ha envuelto en su coraza a la espera de que llegue su momento.

Y parece que está llegando. Muchos lo están celebrando, como Jorge D’Alessandro, ex portero, ex entrenador y ahora colaborador de El Chiringuito, que ha escrito un mensaje en la redes sociales más que enigmático

ULTIMA HORA 💥…. OK / vuelve con el grupo … autorizado / por los escoltas 🚑…. ➖PSG … SERGIO RAMOS ⭐️ …. su vuelta tiene FECHA … regresa al césped …. está al 100% …. ✍🏽 pic.twitter.com/8JzNBf6DON — Jorge D'Alessandro (@pibedale) November 5, 2021

Las respuestas no se han hecho esperar. Hay quien lo ha entendido a la primera: “Sergio Ramos vuelve con el PSG, autorizado por el mismo club. Su vuelta a los terrenos de juegos ya tiene fecha. En la foto, el hombre desnudo representa a Sergio Ramos y la policía al club parisino. Por eso usa la metáfora de ‘escoltas’”, pero han sido más los que no han entendido nada: “Maestro, nunca suelo llevarte la contraria, pero creo que ese no es Sergio Ramos”.

Otros piden aclaraciones: “Buenas Jorge, he leido este tweet unas 20 veces y sigo sin comprender la relación que hay entre las fotos y el texto”