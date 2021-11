Lo que ahora pide ahora Sergio Ramos al PSG

Fútbol

Sergio Ramos y el PSG no viven su mejor momento tras las filtraciones al periódico Le Parisien la semana pasada en las que se aseguraba que el club podía estar pensando rescindir el contrato del ex defensa del Real Madrid. Ramos llegó este verano a París, como un fichaje clave para alcanzar el gran objetivo de la Champions y hasta ahora no ha podido aportar nada porque se entrena en solitario para recuperarse de su lesión.

Según el último parte médico de la entidad francesa, el futbolista está listo para volver: “Sergio Ramos retomará con el grupo la semana que viene”, aseguraba el parte médico que ha salido el viernes. Es la primera vez que por escrito se ponen esas palabras. Hasta ahora, en los esperados comunicados de bajas del PSG sólo se leía que el central no tenía fecha para regresar y continuaba entrenándose en solitario para afinar su recuperación. Así que es la primera vez que hay buenas noticias.

Sin embargo, según asegura Cuatro, Ramos está algo mosqueado por las dudas que el PSG ha mostrado a través de sus publicaciones más afines. Quiere que el club haga un gesto a su favor después de haberse hablado tanto de su condición física. Aunque se habló de su posible salida, el español nunca he pensado dejar París. Si algo ha caracterizado su carrera es que es capaz de sobreponerse a las dificultades y nunca descansa hasta que consigue uno de sus desafíos.

Tras dejar este verano el Real Madrid por la puerta de atrás (su último encuentro fue contra el Chelsea, en mayo, en la eliminación de la Champions del equipo que entrenaba Zidane y después no hubo acuerdo por su renovación). Ramos buscó un equipo de élite con el que demostrar que tenía aún mucho fútbol que demostrar , pese a que todos los indicios llevaban a pensar lo contrario. Hasta Luis Enrique, que era su entrenador de confianza, con quien había construido una relación muy cómplice, dejó de contar con él y ya no es probable que Ramos vuelva a la selección, aunque él va pelear hasta que no pueda más.

La opción de rescisión de contrato de la que habló Le Parisien era, por otra parte, una opción muy complicado por parte del PSG y no estaba claro que fuera legal. En realidad, lo que le interesa al club francés es que Ramos vuelva cuanto antes y así Pochettino pueda jugar con la defensa de tres que había planteado al llegar el ex del Real Madrid, pero que hasta ahora no ha podido llevar a cabo.