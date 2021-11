La predicción de Casillas sobre el Real Madrid y la Champions

Fútbol

Iker Casillas, actual adjunto a la dirección general de la Fundación Real Madrid, habló de las posibilidades del equipo que entrena Carlo Ancelotti en la Liga de Campeones y le situó como uno de los favoritos para ganarla. “Creo que el Madrid puede ganarla. Hay cuatro o cinco favoritos y sí creo que el Bayern juega de forma arrolladora, dentro y fuera. El Real Madrid ha sabido meter gente joven”, aseguró Casillas en un acto del diario Marca.

Iker ha mantenido una gran amistad con Xavi Hernández desde que coincidieron como compañeros en las categorías inferiores de la selección española y ahora reconoce que no le sorprende que se haya convertido en el nuevo entrenador del Barcelona: “Xavi es el ejemplo más claro de alguien que quería ser entrenador. No me sorprende que sea ahora entrenador del Barcelona. Ya se le veía en los viajes de la Selección”.

Casillas, sin embargo, asegura que su futuro no está en los banquillos: “No quiero ser entrenador. Puedo parecer un tipo muy suave, pero cuando me meto en el campo, puedo llegar a ser algo agresivo. Para ser entrenador, debes tener cierto carácter y había compañeros que sí lo tenían muy claro. Me quiero sacar el título, pero no es algo que me guste para el día de mañana”.