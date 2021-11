La modelo Cynthia Martínez revela que tuvo una relación con un jugador del Real Madrid

Fútbol

Cynthia Martínez ha sido la invitada estrella en ‘Secret Story: La noche de los secretos’ tras ser expulsada el pasado jueves y ha podido charlar con Jordi González sobre su paso por el reality.

La modelo habló de su paso por el programa, de lo que está orgullosa y de lo que se arrepiente. “Me siento orgullosa de mi paso por el programa, pero me he reprimido, callado y me ha costado a veces encontrar mi sitio. Pero nunca he estado a la sombra de nadie. No me gusta hacer daño a la gente, soy generosa. Mi manera no es ir haciendo daño, sin más”, afirmó.

Pero sin duda, lo que ha provocado más revuelo ha sido su confesión vinculada al Real Madrid. Y es que la modelo soltó una auténtica bomba al revelar su relación con un jugador del equipo blanco. “Tuve una relación con un jugador del Real Madrid”. Fue uno de los secretos que más sorprendieron en el estreno del programa y ahora ya se ha desvelado a quién pertenecía. Aunque muchos creían que podía ser de Cristina Porta, que estuvo con el jugador Borja Mayoral, o incluso de Sandra Pica, la verdad es que este secreto pertenece a Cynthia Martínez.

¡Este es el secreto de Cynthia! ¿Os lo esperabais? #SecretNoche10 pic.twitter.com/fIzcqUGgwP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 15, 2021

Tras desvelarse el secreto, todos querían saber cuál era el afortunado que estuvo con Cynthia. “Hace ya bastantes años, tendría 25 o 26 años, hace unos diez años aproximadamente. Fue una relación de dos, tres meses aquí en Madrid”, afirmó. La modelo quiso salir al paso de la afirmación de Alonso Caparrós que aseguró que el nombre que se había rumoreado es el de Cristiano Ronaldo. La modelo lo negó en rotundo y solo quiso dar una pista: “Su nombre empieza por “A”.

Cynthia: "No es Cristiano Ronaldo" #SecretNoche10 pic.twitter.com/QgaZx73bnf — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 15, 2021

Su confesión ha provocado un gran revuelo en redes sociales y los internautas especulan con el nombre del futbolista. Algunos apuntan a Iván Campo y otros aseguran que la relación con Cristiano existió. Eso si nadie duda de que intentará sacar provecho de semejante “secreto”.