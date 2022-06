Así es Gabriel Slonina, el precoz portero estadounidense que quiere fichar el Real Madrid

El Real Madrid trabaja en la futura planificación de su plantilla y en esos planes de futuro está el portero estadounidense de 18 años Gabriel Slonina, que milita en Chicago Fire de la MLS (Major League Soccer). El agente del futbolista, Jaime García, confirmó el interés del Real Madrid por el guardameta de origen polaco y declaró que espera que Chicago ceda en sus pretensiones, ya que el club ha rechazado la primera oferta presentada por la entidad española, según informó el periodista Tom Bogert en la web oficial de la MLS.

“Debería ser un honor para Chicago y la MLS que el Real Madrid se fije en uno de sus jugadores. Esperamos que Chicago pueda llegar a un acuerdo con el Real Madrid para hacer realidad el sueño de Gabriel de jugar en este club. Ha trabajado muy duro, es una persona increíble, también como jugador, pero la persona es notable. He conocido a poca o ninguna gente que trabaje tan duro como él. Es un joven muy inteligente y valiente”, declaró Jaime García a MLSSoccer.com. “Con respecto a otros clubes y otras ofertas, hemos recibido muchas y, de momento, estamos agradecidos a esos clubes, pero al Real Madrid no se le puede decir que no. Esto tiene el potencial de ser una gran situación para todos, pero la MLSPA y los agentes deben trabajar juntos para proteger a estos jugadores. No podemos tener clubes en la MLS pidiendo precios desorbitados”, añadió el agente de Slonina.

Nacido en Addison (Illinois) el 15 de mayo 2004, festividad de San Isidro en Madrid, Slonina se incorporó a la cantera de Chicago Fire con 12 años y antes de cumplir los 15 firmó su primer contrato profesional. Debutó con Chicago Fire en la MLS el 5 de agosto de 2021, convirtiéndose en el portero titular más joven de toda la historia de la Liga estadounidense.

Hijo de polacos, Slonina tiene la doble nacionalidad, pero el pasado 20 de mayo publicó una carta en sus redes sociales para anunciar su decisión de jugar con Estados Unidos. “Ser polaco significa trabajar muy duro, tener fe, nunca aceptar un no por respuesta, superar los momentos difíciles y cuidar de tu familia. Me encanta todo lo relacionado con mi herencia, desde la gente hasta la comida y las ciudades. Yo también estoy extremadamente agradecido por tener la posibilidad de jugar para Polonia”, escribió Slonina.

“Dicho esto, mi corazón es estadounidense. Este país me ha brindado a mí y a mi familia todas las oportunidades que podía pedir. Me empujó y me apoyó en las buenas y en las malas. Entiendo el privilegio de llevar su escudo y el único momento en que agacho la cabeza es para besarlo. Estados Unidos es mi hogar y eso es lo que voy a representar”, añadió el portero.