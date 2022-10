La imperdible respuesta de Ancelotti sobre el premio al Manchester City en el Balón de Oro

El Real Madrid del Balón de Oro de Benzema vuelve a la tierra, a LaLiga, en el campo del Elche: “A nivel mental tenemos que empujar más, porque es normal tener máxima concentración en partidos de gran nivel, pero es más difícil mantenerla después de un partido que te ha costado mucho física y mentalmente. Pero son los mismos tres puntos que ganamos contra el Barcelona el domingo”, ha asegurado Ancelotti.

Ha añadido que no va a estar Courtois, pero sí el sábado. El entrenador del Real Madrid ha hablado de la gala del Balón de Oro. “Estamos orgullosos de lo que han logrado Karim y Thibaut, lo sentimos un poco nuestro y felicitamos a Gavi, Putellas, Lewandowski y Mané. Y también al Manchester City, que ha hecho una temporada fantástica”, ha asegurado el entrenador madridista, siempre elegante. “No conozco los criterios. No hablan de equipo. El mejor ha sido el Real Madrid y ha tenido el premio de la Champions. Hablar de esto me parece faltar al respeto a un club que ha llegado a la semifinal de la Champions y ha ganado al Premier. Todo respeto a este galardón. A nosotros no nos cambia nada. El premio más importante lo ganamos en mayo”.

“Creo que es justo que Vinicius haya sido octavo porque le permite mejorar lo que hizo el año pasado. Fue nuevo para casi todo el mundo lo que hizo y esto le da la oportunidad de estar más motivado para hacerlo mejor. También Benzema puede pensar ya mañana en el próximo Balon de Oro y empezar a meter piezas para eso”. Para Ancelotti Benzema se “siente más líder que hace ocho años. Técnicamente no ha cambiado mucho. Su calidad es la misma, pero ha variado su responsabilidad con el equipo y su actitud: es mucho más líder”. Además ha explicado que es complicado para un portero llegar más arriba que el séptimo puesto. “No me ha sorprendido”, ha añadido. “Me sorprende que haya jugadores que no estén en los 30. Kroos, Valverde, Militao, Alaba... Se puede pensar que tengo un conflicto de intereses... Es verdad, lo tengo”.

El entrenador ha explicado que la relación personal con los jugadores e importante. “Profesionalmente puede sacar el ciento por ciento, pero en lo personal puedes sacar algo más”.

El técnico ha asegurado que no había soñado con lograr tantas cosas, pero “no es tan sorprendente porque en el Real Madrid hay todo lo que necesitas para tener éxito: historia, competencia, calidad de jugadores. Pero la temporada pasada tenía muchas más dudas que ahora”, ha afirmado.

No ha querido hablar del futuro de Mbappé. “No se lo que puede pasar. El futuro de este equipo ya está escrito. Jugadores como Vinicius, Rodrygo, Valverde, Militao ya han escrito el futuro en este equipo. Han enseñado lo que va a ser el futuro de este equipo”.

Además, ha añadido que si dicen que el Real Madrid es “cholista”, lo considera un piropo. “Vi al Atlético en San Mamés y fue un partido muy entretenido y Simeone dijo que ese partido lo emocionó. Y estoy de acuerdo, ese compromiso emociona. Es un piropo”.