Ancelotti explica qué le pasa a Karim Benzema, baja de nuevo en el Real Madrid

La temporada pasada Karim Benzema fue el sexto futbolista en minutos jugados en el Real Madrid y, junto a Courtois, el futbolista más decisivo para que el Real Madrid sumase la Liga y la Champions. Este curso, Karim, que no va a jugar el encuentro contra el Rayo del lunes, es el decimotercer futbolista en minutos y no ha llegado a los 1.000 minutos. Ha disputado 12 partidos. Vinicius, que es el futbolista con más minutos y encuentros de la plantilla suma 1.575 minutos en los 19 encuentros que ha disputado durante este curso. “Las sensaciones no son buenas, no va a jugar mañana. El viernes parecía que estaba bien, luego le ha costado un poco y no va estar mañana, pero sí podrá estar contra el Cádiz”, ha dicho Ancelotti. “Miramos los hechos y estos dicen que no puede jugar. Así que no va a jugar”

Seis tantos suma el francés, por debajo de los 10 de Vinicius, 8 de Fede Valverde y 7 de Rodrygo, los jóvenes futbolistas que han tomado el mando para sustituir las ausencias del francés en este comienzo de temporada.“Rodrygo tiene más proyección como delantero centro o delantero que como extremo, que no es su mejor posición. Es fuerte en el desmarque, en buscar una posición justa. Lo vemo más como delantero centro. Que pueda jugar de extremo es bueno para él”, ha explicado el entrenador del brasileño. Tiene en Champions los mismos números que Ronaldo Nazario. “Si llega a ese nivel, le podemos hacer una estatua”.

Una lesión mantuvo a Benzema apartado unos partidos y en estos últimos días, unas molestias que le impiden entrenarse con normalidad. No lo hizo el sábado y tampoco el domingo, por lo que no va a estar el lunes y puede qeu dispute el partido del jueves contra el Cádiz. Es el último que se juega antes del Mundial de Qatar. Karim irá con Francia, la selección que defiende el título ganado en 2018 y una de las favoritas. Benzema, entonces castigado, no pudo conquistar ese trofeo. Tiene esa herida y no lo ha olvidado. ”Hemos arreglado la baja de Karim mostrando la calidad con nuestros jugadores. En la segunda parte de la temporada, va a llegar al nivel del año pasado”, ha continuado el entrenador madridista.

La puerta se abre para Asensio. “Puede jugar en dos posiciones distintas, cuando lo hace por dentro es capaz de mostras más su calidad, golpeo, pase final y como interior tiene que trabajar menos como extremo. Con Valverde está jugando bien, se combinan bien, a veces uno es interior, a veces lo es el otro”, ha analizado el entrenador. El futbolista tiene hoy otra oportunidad para sumar minutos después de un comienzo sin oportunidades.

Ancelotti ha hablado también de Piqué: ·”Es uno de los centrales más fuertes que ha tenido el fútbol. Inteligente, ordenado, ha decidido parar y es importante cuando tú decides y no te lo dice nadie. Le deseo lo mejor”