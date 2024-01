Las redes arden contra las jugadoras del Barça por el lío en una firma de camisetas: "Van de sobradas..."

La Liga F volvió este fin de semana y el Barça continúa arrasando con todo. Esta vez pasó por encima del Levante Las Planas ante los 5.070 espectadores que se animaron a disfrutar de la tarde del día de Reyes en el Johan Cruyff. Las blaugranas vencieron por 9 a 1en un encuentro en el que la nota negativa llegó cuando las jugadoras blaugranas se acercaron a la zona de los banquillos para firmar autógrafos a los aficionados que las aclamaban.

Como se ha podido comprobar en algunos vídeos difundidos en redes sociales, la falta de educción reinó en algunos momentos en los que las deportistas atendían a los seguidores. Desde la grada, situada justo encima de los banquillos, algunos hinchas tiraban banderas y camisetas a las jugadoras para que plasmasen su firma, pero con unas formas que dejaron mucho que desear. Optaron por empezar a lanzar a las jugadoras camisetas, bufandas, banderas y hasta teléfonos móviles, algo que provocó que muchas de ellas tuvieran que pedir calma para poder atender las peticiones de todos.

Aitana Bonmatí fue una de las que sufrió los actos de los espectadores. La actual Balón de Oro veía como le llegaba una funda de móvil, una camiseta y hasta un libro, que terminaban cayendo hasta el césped. Su cara lo decía todo.

Patri Guijarro no dudó en abroncar al aficionado que arrojó una camiseta de manera poco educada sobre ella. Devolvió la camiseta a la grada sin firmarla y advirtió al resto: “Si me las tiráis, no las firmaré”. Graham Hansen fue la más contundente. Mientras firmaba una camiseta, recibió una bufanda y, sin pensárselo dos veces, apartó lo que tenía encima hacia los aficionados y se marchó a otra zona a seguir atendiendo a los seguidores.

Las actitudes tanto de los jóvenes aficionados como de las jugadoras rápidamente trascendieron en las redes sociales donde no tardaron en hacerse virales. "Un día no se pararán a firmar y aparecerá gente por aquí a decir que se les ha subido a la cabeza y que son unas desagradecidas. Estos detalles, el meterse delante de los coches para que paren… Tienen mucha más paciencia que yo desde luego”, comentaba un usuario en X. Mientras otros muchos, no han dudado en atacar con dureza a las futbolistas.

"No son nada, no las conocen ni en sus casas y van de sobradas. ¡Por qué tanta soberbia con unos niños que simplemente les piden una firma!", "Mientras Bellingham le da su manta a un recoge pelotas, ellas ni sonríen a su propia afición" o "Así promocionan eso que llaman fútbol femenino", se puede leer en algunos de los comentarios que inundan la red social.