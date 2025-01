Simeone se olvida del partido a partido

La primera vez que Diego Simeone jugó la final de la Liga de Campeones enfrente tenía a Xabi Alonso. Fue en Lisboa, el Cholo ya se sentaba en el banquillo del Atlético y Xabi era el mediocentro del Real Madrid de Ancelotti. Ahora los dos se cruzan como entrenadores, otra vez en la Champìons, y presumiendo de rachas victoriosas. La del Atlético de quince triunfos consecutivos se acabó el pasado sábado; la del Leverkusen continúa y ya suma once desde que salió goleado de Anfield (4-0). Ahora la suya es la racha más larga de victorias en Europa.

El Atlético se ha acercado a los puestos que dan acceso directo a los octavos de final. Un punto le separa del octavo, que es el Lille, el último que se libra de jugar los dos partidos de la eliminatoria de dieciseisavos. A un punto también del Leverkusen, que es cuarto.

«Tiene una referencia muy grande en cómo él veía el fútbol desde la mitad del campo, que es la mejor para ver el fútbol. Tuvo grandísimos entrenadores para ayudarlo y nutrirlo de un montón de cosas», dice Simeone de Xabi Alonso y de cómo se refleja su forma de ver el fútbol en el juego del Bayer Leverkusen. «Es admirable cómo juega al fútbol», añade. «Es un equipo extraordinario que juega muy bien, con una velocidad de juego muy buena, con transiciones muy buenas y con un posicionamiento muy bueno».

Simeone se anima a olvidarse por una vez del partido a partido y a pensar un poco más allá, en la final de la Liga de Campeones, que sería la tercera para él y la cuarta para el Atlético. «Vamos competir con las herramientas que tenemos y con el objetivo que tenemos, que es muy importante y muy grande, porque nunca el club ha logrado ganar esta Champions», dice. «Nosotros tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada y tan querida por todos. Creo que es el objetivo que tenemos todos los equipos que participamos en la Champions. Y nosotros somos uno de los que participan y tenemos el objetivo de llegar a la final, sí», añade.

El Atlético necesita reencontrarse en Europa y el nuevo formato de la Liga de Campeones se lo está permitiendo. Se juegan dos partidos más en la primera fase y Simeone quiere ahorrárselos en la siguiente para llegar más fresco al tramo decisivo de la temporada.

Los rojiblancos no llegan a las semifinales de la Liga de Campeones desde la temporada 2016/17, cuando cayeron contra el Real Madrid. Al año siguiente fueron eliminados en la fase de grupos y se reengancharon en la Liga Europa que terminaron ganando.

La derrota contra el Betis fue el comienzo de la remontada rojiblanca y los jugadores del Atlético esperan que el partido de Leganés sea sólo un parón en el buen momento que están viviendo. «Tampoco nos olvidamos de la racha que llevábamos. Queremos seguir trabajando para seguir igual», admite Pablo Barrios.

Simeone se centra en lo que tiene que hacer su equipo para derrotar al Leverkusen y meterse entre los ocho mejores de la primera fase, el clásico «llevar el partido adonde mejor nos convenga», pero no se olvida de lo que ofrece el rival, que va mucho más allá de la dirección de Xabi Alonso. Entre el grupo brilla especialmente Florian Wirtz, al que Simeone no quiere comparar con Griezmann. «No le veo tan seguido como para valorarlo como puedo hacer con Antoine, pero en los partidos que he visto se ve la importancia que tiene», admite.

Simeone elige quién lanza los penaltis

Griezmann falló el sábado un penalti que hubiera servido al Atlético para empatar ante el Leganés. Los lanzamientos desde los once metros son un problema histórico del Atlético, pero Simeone no elude la responsabilidad sobre las decisiones. «La responsabilidad es mía en la toma de decisiones de quién va a patear y la decidiremos este martes a las siete de la tarde», asegura el Cholo. El francés ha lanzado los dos que han pitado a favor del Atlético en esta Liga. Marcó al Sevilla y falló contra el Leganés. En Copa sí marcaron Julián Álvarez y Sorloth los que lanzaron contra el Vic y contra el Elche.