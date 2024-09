Villarreal - Barcelona: el dato de Yamal que sorprende a todo el mundo

La primera derrota del Barcelona, en su debut en la nueva Champions, ha dejado las primeras dudas en el club azulgrana tras un comienzo de Liga arrollador: «Creo que en Mónaco vimos cosas buenas también. Pero claro, perdimos. Tengo sensaciones positivas para Villarreal», decía ayer Flick, antes del encuentro de hoy contra el equipo levantinista: «Si pierdes un encuentro es que las cosas no han salido tan bien. No me importa demasiado lo que sucede fuera. Lo importante es que tengamos una idea clara cuando analizamos los partidos. Hay que ser honesto con los jugadores. Si ganamos o perdemos siempre lo mismo. Algunas veces es mejor analizar una victoria, claro. No fue un mal partido nuestro, no jugamos mal», insistía el técnico.

Ya se ha hecho una idea de lo que sucede en Barcelona con una derrota y mucho más si es en Europa, porque hay demasiados traumas acumulados en los últimos años como para no sentir el miedo en cuanto empiezan los encuentros europeos. Ahí se le nota la fragilidad al equipo.

La principal crítica a Flick fue por quitar a Lamine Yamal, el futbolista más determinante del Barcelona, que marcó el gol en Mónaco y que en todos los partidos de LaLiga ha dejado o un tanto o un pase de gol: «Lamine lo ha intentado mucho, pero ha sido un partido difícil porque le han atacado mucho y lo he cambiado pensando en el domingo», decía.

Es decir, Flick quería dar descanso a un futbolista que sufre cuando corre hacia atrás y que juega siempre mejor cuando corre hacia delante, para atacar, pero también para defender. Es el futbolista de LaLiga que más balones hace perder al rival por la presión y el jugador del Barcelona que más tackles lleva a cabo (14).

A Lamine Yamal le viene fenomenal el plan del entrenador de presionar al rival y no dejarle respirar. «No hemos sido capaces de superar esa primera presión suya y el Barça se ha sentido cómodo», contaba Míchel, el entrenador del Girona, para explicar por qué fue superado por el Barcelona con tanta facilidad en el último encuentro de LaLiga.

Flick ha conseguido lo que sueñan todos los entrenadores: que los delanteros sean los primeros defensores. Raphinha y Lamine son los que con más intención llevan a cabo los planes del técnico. Así, el equipo juega muy arriba porque el resto del once acompaña a los delanteros. Xavi intentó lo mismo el curso pasado y no tuvo el mismo éxito. No tuvo ningún éxito.

Flick ha convencido a sus futbolistas rápidamente y en LaLiga los resultados han llegado a las primeras de cambio. Pero sabe que tiene una plantilla muy corta, con muchos partidos y su estilo exige mucho desgaste físico: «Cuando empezamos la temporada ya dije que no habría excusas. Es así. Ahora tenemos el tercer partido en siete días y lo vamos a poder gestionar», decía ayer el entrenador azulgrana en la sala de Prensa. «Hay que andar con cuidado con algunos jugadores que llevan mucha carga de partido. Está bien tener otros jugadores más frescos que puedan jugar», decía.