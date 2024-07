El futbolista que acusa al Sevilla de traicionarle en unas negociaciones

Rafa Mir llegó al Valencia después de bastantes intentos fallidos. "Lo que más me ha molestado es que la gente no supiera la verdad". Y es que, el culebrón de Rafa Mir va a tener más capítulos. El delantero, tras mostrarse un vídeo con frases de Corona, Orta, Del Nido y demás actores del 'no' fichaje del pasado mercado, se sienta en una silla y asegura. "Me toca hablar". Rafa Mir jugará este año en Mestalla en calidad de cedido con una opción de compra no obligatoria de 5 millones de euros.

"Fueron Victor Orta y Del Nido los que cambiaron las condiciones", dijo Mir. Y es que, el propio Víctor Orta desmintió en su día que el fiasco de esta operación fuese cosa del Sevilla y habló de que si el Valencia quería fichar a Mir pues lo hubiese firmado.

Su mejor año como futbolista lo vivió en Huesca en la 20-21, justo después del ascenso, donde disputó 39 partidos y anotó 16 goles. Esto le sirvió para fichar por el Sevilla, por una cifra cercana a los 16 millones y, aunque su primera temporada allí fue buena, sus números y participación han ido decayendo hasta buscar desesperadamente una salida que relanzara su carrera.

"Ha habido muchas filtraciones. Él me había dado su palabra, nos dimos la mano", desveló el murciano. "No me iba a ir donde ellos quisieran", zanjó el delantero al ser preguntado sobre la influencia de los directivos sevillanos.