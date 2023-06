El futuro de Monchi en el Sevilla está en el aire... ¿quién puede ser su sustituto?

Monchi está en uno de sus peores momentos. Pese a que el Sevilla ganó la Europa League, lo cierto es que el día a día de la temporada fue complicado. Ahora bien, todo esto puede suponer el adiós de Monchi del conjunto sevillista. Relevo adelantó que el propio director deportivo medita el hecho de marcharse. Uno de los nombres propios que está en la agenda de la directiva hispalense es Víctor Orta que se desvinculó del Leeds.

Uno de los momentos más complicados para Monchi fue su etapa en la Roma. "Hubo muchos momentos bonitos. Intenté hacerlo lo mejor que pude pero es cierto que me equivoqué. Nunca he tenido problemas para admitir mis errores, pero también es necesario comprender los contextos. Esta temporada también cometí errores en Sevilla, pero en Andalucía tengo 24 años de historia a mi favor con 19 finales y 10 trofeos que me hacen salir tranquilo por la tarde cuando tengo que sacar a pasear a mis dos perros. Aquí me esperan, no en Roma. No tuve tiempo de corregir mis errores. Mirando hacia atrás, habría tantas cosas que nunca volvería a hacer", afirmó hace unos días.

La alegría del Sevilla duró un suspiro en la Europa. "La idea del Sevilla es que el contrato sea de 1+1. Debe resolverse la próxima semana. Se acabaron esos contratos largos que después son tan costosos a la hora de un posible despido. La experiencia de este último curso así lo aconseja. Esto no es problema para un Mendilibar más que acostumbrado a este tipo de contratos. No es hombre que desee estar donde no le quieren. Se le ofrece un año, con la posibilidad de ampliar si todo va como espera", informó el Diario Marca.

Mendilibar, de momento, pidió que se mejorase esa primera oferta inicial. El Sevilla está revisando los números de esa renovación.