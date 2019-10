Tiger Woods, inmerso en la publicación de sus memorias

A través de su propia página web, el norteamericano Tiger Woods ha anunciado uno de sus proyectos más ambiciosos, la publicación de sus memorias, que verán la luz bajo el título de ‘Back’.

Un libro en el que, presumiblemente, contará su época dorada, pero también la oscura, en la que las lesiones, las adiciones y una turbia vida personal le alejaron de los campos y le hicieron perder dinero, reconocimiento y fama y que ahora parece haber dejado atrás.

Este libro estará apoyado por la editorial HarperCollins Publishers, quien negoció el acuerdo por el que se quedaba con los derechos de todo el contenido a través de Shannon Welch, editor ejecutivo de HarperOne, y Judith Curr, presidenta y editora del grupo.

’’Este libro es el primero en el que se cuentan realmente mis vivencias, contadas por mí, mi familia y amigos. He sido centro de atención durante mucho tiempo, he aparecido en libros, programas de televisión y demás, y no siempre se ha contado la verdad, pero este libro es mi historia, mi verdadero testimonio. Describe cómo me sentí y cómo me siento ahora’’, contaba el propio Woods.

No sabemos cuánto durará el proyecto pero esperemos que, de cara al año próximo, pueda ver la luz y sepamos realmente todo lo que ocurrió alrededor del ‘Tigre’, sin duda una lectura que recomendaremos.