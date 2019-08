Los equipos ingleses dominan Europa. Los cuatro finalistas de las competiciones europeas la temporada pasada fueron ingleses, pero ninguno de ellos era el Manchester City, el equipo que, con Pep Guardiola al mando, tiraniza las competiciones locales. Ha ganado las cinco últimas, las cuatro de la temporada pasada y la Community Shield, en la que derrotaron al Liverpool la semana pasada en los penaltis. La conexión de Pep con Manchester y con el City la explican los periodistas Luis Martín y Pol Ballús en el libro «Cuaderno de Manchester» (Editorial Malpaso, 312 páginas). «Cuando empezamos el libro una de las premisas que nos pusimos es Guardiola es el puto genio, pero es el puto genio por la gente con la que trabaja y contar por qué la gente con la que trabaja hace bueno a Guardiola», explica Pol Ballús. «¿Qué hace Mikel Arteta, qué hace el delegado, Dome [Domenec Torrent], que llevaba nueve años con él y ahora está en el City de Nueva York. Esta gente ha ayudado a Pep a conseguir lo que ha conseguido. Esa gente que pasa muchas veces desapercibida, pero detrás del genio hay algo. Y queríamos hablar de ese algo. Por eso el subtítulo es "Cómo y con quién Guardiola conquistó Inglaterra”, queríamos contar ese cómo y ese con quién», dice Lu.

En el con quién entran también antiguos compañeros en Barcelona, como el director deportivo, Txiki Begiristain, y el director ejecutivo, Ferrán Soriano. Pero ellos dos no son su único apoyo en el club. «Guardiola está muy cómodo trabajando allí. Además, se ha sentido muy respaldado porque cuando llega no había perdido nunca. Y el primer año no gana nada. Ahí el jeque le dio un sincero apoyo que se lo agradecerá toda la vida. Pasó momentos malos y al dueño lo tuvo sinceramente de su parte, no era fachada», asegura Lu. Guardiola se ha integrado perfectamente en Manchester y en el club. Llegó arropado por unos pocos colaboradores, pero se ha ganado a todos. «Cuando hablas con ellos su gente se refiere al grupo de Manchester como la panda de amigos. Estamos aquí con la panda, con el grupo», afirma Pol. «Él lo dice, yo estoy aquí por mis amigos. Si no, me hubiera ido a otro sitio. Y es así, trabaja con un grupo de amigos. Además, ha hecho amigos nuevos dentro del club. Él llega allí con cuatro colaboradores y al resto se los encuentra y son un montón. Al resto los hace suyos allí y se entregan a él. Ése es el mérito de un entrenador como él, que marca el camino y consigue que la gente le siga. Es como un mesías», añade Lu.

Esa unión la ha conseguido también con la gente de la ciudad. Con los ilustres, como Noel Gallagher, autor del prólogo del libro, y con los anónimos, que sienten hacia él un agradecimiento generalizado. «Es un poco “gracias por escogernos y gracias por hacernos jugar tan bien y por darnos lo que nos has dado”. ¿Cuánto duró la fiesta de celebración de la primera Liga?», pregunta Lu. «Igual un mes. Un mes seguido saliendo de fiesta toda esa gente», responde Pol. Y esa relación hace que Guardiola se sienta en deuda con ellos, que quiera mejorar todavía más el rendimiento de su equipo. «Para Pep es un reto porque cuando llega todo el mundo le decía “así no vas a conseguirlo”. Y lo consiguió como él quería. Porque podía haber jugado de otra manera pero no, ha ganado como él quería ganar. Ése era su reto, ganaré o perderé, pero éste es el camino. Y lo ha conseguido», dice Lu.

Pep ha evolucionado como técnico. Las cosas han cambiado desde que llegó al primer equipo del Barcelona. «Creo que el Pep de ahora relativiza mucho más las relaciones entre entrenador y jugador, empatiza menos», asegura Pol. «Se ha hecho mayor. Es un entrenador diferente porque es un entrenador más maduro, es un entrenador con las cosas más claras, que ha aprendido después de tres años en el Barça, tres años en el Bayern de Múnich y otros tres en el City. Creo que es mucho mejor entrenador, sigue siendo un tío que sufre mucho y que se tortura, pero creo que ha aprendido a vivir diferente. Es otra manera de vivir las cosas. Creo que se parece cada vez más a Cruyff por muchas cosas y una de ellas es que hay cosas que le da más importancia y antes no se la daba y hay cosas que ahora no tolera y antes las pasaba por alto. Sobre todo con los jugadores. Y con el club también», explica Lu.