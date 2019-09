Horario y dónde ver el España-Italia del Mundial

No ha dejado España las mejores sensaciones en sus primeros tres choques del Mundial, pero ya no ha tiempo para mirar atrás o para tener dudas. Hoy espera Italia (a las 14:30 en Cuatro), que va a determinar si la selección de Scariolo tiene o no futuro en China. «Este es uno de esos sos días en los que sabes que te juegas estar entre los ocho primeros del campeonato del mundo. Sabíamos que este era el momento en el que todos estábamos llamados a dar un paso adelante», dice el seleccionador, para estimular a los suyo y cambiar la imagen y, sobre todo, el nivel competitivo. El duelo contra Irán dejó una sensación de dejarse ir o de falta de motivación. Aunque también se puede ver cómo un equipo concentrado en el paso siguiente, es decir, en el de hoy. Scariolo ha pedido a sus hombres un cambio defensivo: «Mantener un nivel de concentración defensivo alto en este tipo de partidos es fundamental y, básicamente, elevar dicho nivel es lo único que cambia y que conlleva que se reduzca el número de errores y que suba el número de los aciertos».

España llega a este momento trascendental del campeonato con cosas por mejorar y con dos jugadores con problemas físicos: «A esta hora no puedo asegurar que puedan jugar ni Rudy ni Sergi. Creo que antes lo tendremos más claro y espero que su esfuerzo y obviamente el trabajo de nuestros fisioterapeutas y nuestro cuerpo médico lo consigan, pero no lo puedo asegurar todavía», explicaba Scariolo. Llull, tiene un esguince de ligamento en la muñeca de su mano derecha y Rudy, una torcedura de tobillo.