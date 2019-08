Hortelano termina último en los 400 metros de la reunión de Vallehermoso

Bruno Hortelano compitió por primera vez en 2019. Lo hizo en los 400 metros de la reunión del reconstruido Vallehermoso, en Madrid, y terminó último la carrera de la vuelta entera a la pista, con una marca de 46.32. El duelo personal con Óscar Husillos lo perdió, ya que el palentino fue sexto con 46.17. "No me ha salido una buena carrera. Me hubiera gustado debutar antes, pero valoro correr en Madrid con este ambiente, que ha sido muy positivo y la gente ha acogido al estadio muy bien. Personalmente no tengo excusa, me hubiera gustado una carrera más como tenía pensado y entrenado, pero no ha salido", afirmó Hortelano. No puso excusas. "Me da pena no haber podido correr como quería, pero la segunda carrera será mejor y la tercera aún más. Antes del Mundial supongo que meteré dos carrera más porque sé donde tengo que mejorar y quiero ver los siguientes pasos a dar con mi entrenador", insistió. "No estoy contento. Por suerte no estoy acostumbrado a tener malas carreras, pero esto no me afecta a la confianza. En cualquier momento haré una carrera de la que estaré satisfecho", finalizó. El gran objetivo de Hortelano es ponerse en forma para poder disputar el relevo 4x400 en el Mundial de Qatar, que empieza el próximo mes y donde no tiene previsto disputar ninguna prueba individual. Husillos, por su parte, todavía no ha conseguido la mínima para la gran cita del año. "Creo que he corrido mejor que en las otras carreras que he tenido y el resultado es la marca de la temporada. He salido un poco más rápido, he aguantado un poco mejor. Mi entrenador y los responsables de la federación saben de mis entrenamientos y de lo que estoy haciendo. Y yo mismo sé que valgo menos de la marca que tengo ahora mismo. Puedo estar por debajo de 45.50", afirmó Husillos. El vencedor fue el qatarí Bamidele.

Sí la lograron la mínima para el Mundial en Madrid Álvaro de Arriba, Kevin López y Mariano García en 800 metros y Sergio Fernández en 400 vallas.

Por su parte, Orlando Ortega se impuso con claridad en los 110 metros vallas y Fernando Carro venció en los 3.000, bajando en 12 segundos su mejor marca (7:51.69). En los 100 metros, el estadounidense Michael Rodgers venció y bajó de 10 segundos: 9.97.