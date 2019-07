James Rodríguez ha vuelto a entrenarse con el Real Madrid dos años después de su cesión al Bayern de Múnich. Su futuro estaba fuera del equipo, pero la lesión de Marco Asensio y la goleada sufrida ante el Atlético de Madrid han variado su destino. Al menos, de momento porque en la pretemporada del Real Madrid no parece que pueda darse nada por definitivo.

El colombiano se queda, cuando parecía más fuera que dentro del equipo. Su viaje de vuelta era sólo una parada antes de volver a salir. Nunca contó con la confianza de Zidane, que prefería a otros futbolistas en esa posición superpoblada de mediapuntas por la izquierda. Ancelotti fue el técnico con el que mejor se entendió. Tanto que se lo llevó al Bayern de Múnich y pretendía tenerlo otra vez en el Nápoles esta temporada.

La oferta del Nápoles no convencía y parecía que el destino del colombiano era el Atlético de Madrid, pero la goleada encajada por el Real Madrid en el derbi de pretemporada ha dado la vuelta a todo. Zidane buscaba un sustituto para Marco Asensio y resultaba difícil de explicar que uno de los candidatos a ocupar su puesto se marchara para reforzar a un rival que ya se ha llevado esta temporada a Marcos Llorente y a Mario Hermoso, del que el Real Madrid poseía el 50 por ciento de los derechos deportivos.

"Sé que a muchos atléticos les gustaría. Incluso, hablando con algún jugador cree que ese plus de calidad que James podría aportar sería bueno para nosotros. Me consta que al técnico nuestro [Simeone] le gusta, me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid, me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible. La verdad, sería muy bonito", decía hace unos días el consejero delegado del Atlético Miguel Ángel Gil Marín en la cadena de televisión Espn. Pero añadía: "[El fichaje] depende mucho de los dirigentes, del presidente del Real Madrid". Y Florentino Pérez quiere que se quede.

James continúa en el Real Madrid, aunque más complicado tiene recuperar el número "10" que lucía en su primera etapa como madridista. Modric lo heredó cuando se marchó al Bayern y, si quedara libre, tampoco sería el primer candidato. Hazard espera todavía un dorsal con el que pueda jugar en Liga, aunque lo normal es que se quede con el "11" que debe dejar libre Bale. El mismo número que asignaron a James en el Bayern. En la pretemporada Hazard lleva el "50" a la espalda, un número "legal" para jugar la Liga de Campeones, pero no para la Liga, donde la numeración debe ser obligatoriamente del 1 al 25 para los jugadores del primer equipo.