Javi Poves, el futbolista antisistema y ahora terraplanista

El terraplanismo va a llegar. Ha llegado ya al fútbol. El Móstoles ha cambiado su nombre para defender la idea de que la Tierra es plana y desde ahora se llama Flat Earth FC. Su presidente es Javi Poves, un ex futbolista que sólo jugó once minutos en Primera División con el Sporting, pero su nombre se hizo famoso al abandonar el fútbol convencido de que era un nido de "corrupción, dinero y muerte". Tenía 25 años cuando se retiró por seguir sus ideas. Antes ya había renunciado a que el club le pagara por transferencia. "No quiero que se especule con mi dinero ni un segundo. No pienso utilizar un banco", decía.

Poves fue conocido como el futbolista antisistema. "Me han encasillado ahí, pero no sé lo que soy. Sí que sé que no quiero vivir prostituido como el 99 por ciento de la gente", afirmaba. "El fútbol profesional sólo es dinero y corrupción. Es capitalismo, y el capitalismo es muerte", añadía.

Después de muchas vueltas se convirtió en presidente del Móstoles, el más joven de España. Y ahora, con el equipo recién ascendido a Tercera División, ha decidido cambiarle el nombre y utilizarlo para defender lo que él llama "la verdad". "Somos un club de fútbol profesional que juega en el Campeonato Nacional de Liga de Tercera División de España y que nace para unir las voces de millones de terraplanistas y de todas aquellas personas que buscan respuestas", dice Javi Poves en la web oficial del club.

"El primer club del mundo que lucha por divulgar la verdad del mundo en el que vivimos", se define en su página web. "El primer club de fútbol cuyos seguidores están unidos por lo más importante: una idea", insiste.

Quizá Javi Poves sea un convencido defensor de que la Tierra es plana. O quizá sólo sea una maniobra de marketing, una manera de llamar la atención y buscar la repercusión mediática de un ex futbolista que salió huyendo del capitalismo. "El fútbol es el deporte más mediático y que más repercusión tiene a nivel mundial. Crear un club terraplanista es la mejor forma de tener presencia constante en los medios de comunicación. Además será el primer club de fútbol asociado a una causa, a una idea, sin tener una ubicación específica. Un nuevo modelo que explora la descentralización en el mundo del fútbol", asegura en su web.