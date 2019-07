No está teniendo buena suerte Jovic, uno de los fichajes estrella del equipo, en los primeros partidos con el Real Madrid. El delantero serbio no ha podido demostrar aún sus cualidades, siendo su peor momento de mala suerte el derbi con el Atlético: al intentar rematar un centro lateral de Vinicius, Jovic chocó con Oblak, que le cayó en el tobillo izquierdo. Los médicos lo trataron al momento y decidieron que se retirara del campo. Había pasado media hora y la lesión está pendiente de pruebas, aunque no parece excesivamente grave.

En el duelo anterior con el Arsenal, Jovic fue el jugador sacrificado después de la expulsión de Nacho... a los nueve minutos, de ahí que apenas le dio tiempo a romper a sudar. Y en el primer día con el Bayern Múnich salió en la segunda parte y apenas tocó la pelota. Está claro que no está siendo su pretemporada soñada. Ni la del Madrid, que además ya ha tenido cuatro lesionados: Brahim, Asensio, Mendy y ahora Jovic.