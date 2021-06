Las primeras palabras de Carolina Marín después de operarse y perderse los Juegos Olímpicos de Tokio

Deportes

Carolina Marín se rompió el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda el pasado viernes. Fue durante un entrenamiento, y la grave lesión llega en el peor momento posible, porque la campeonísima español no va a poder defender su título en los Juegos Olímpicos de Tokio, que empiezan el 23 de julio y era el gran objetivo que se había marcado en 2021, además del Mundial que se disputa en su casa, en Huelva. Las pruebas confirmaron que la onubense revivía su pesadilla, ya que en 2019 también se rompió el cruzado, pero el de la otra rodilla, la derecha. Después de ser operada, Carolina mandó sus primeras palabras. Está animada. Su lema es #PuedoPorquePiensoQuePuedo y ya se ha propuesto recuperarse y volver a las pistas. Esto dice en un vídeo:

“Hola a todos. Primer día superado de la operación. Afortunadamente ha ido todo muy bien, incluso mejor de lo esperado, según ha dicho el médico, así que bastante contenta. Lo primero de todo es agradeceros de corazón todos los mensajes de apoyo y cariño que he recibido desde el primer momento que me he hecho esta lesión, así que muchísimas gracias. Y luego también quiero comentar un poco las sensaciones que he tenido. No ha sido nada fácil, incluso lo he pasado mucho peor que con la otra rodilla, cuando me hice la rotura el viernes ya lo sentí en el propio entrenamiento y tengo que decir que estuve totalmente destrozada ese día porque sabía que me perdía los Juegos Olímpicos, para los que quedaban menos de dos meses. Pero el fin de semana lo he ido asimilando poco a poco y toda la ayuda de mi equipo la he necesitado muchísimo, y tenerlos a mi lado y cerca es un apoyo fundamental para mí. A día de hoy estoy contenta porque puedo decir que queda un día menos para volver a las pistas. Desde aquí animaros a todas las personas que han pasado por la misma lesión, porque volveremos más fuertes que nunca”.

Después, colgó una imagen en las redes sociales con el mensaje: “Empieza un nuevo viaje”