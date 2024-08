Ana Peleteiro: "Amo ser mamá y amo en lo que me he convertido"

Ana Peleteiro (Ribeira, 1995) cumplió su primer objetivo en los Juegos de París, con la clasificación para la final de triple salto (hoy, 20:20 horas). Sólo necesitó un intento: se fue hasta 14,36, un centímetro más de lo que se pedía, y a descansar. "No necesitaba nada más", aseguró, entusiasmada con el ambiente que había en el estadio. La embajadora de Bridgestone quiere el oro tras el bronce de Tokio. Muchas cosas han cambiado en su vida desde entonces, pero sigue con el hambre de competición.

Le cambia la cara al competir. ¿Se reconoce cuando se ve?

Si no me cambiara... No me reconozca la verdad, porque luego me veo y parece que me han dado como una pastilla o algo, muto completamente. Luego la gente piensa que soy así en mi día a día, pero yo en realidad soy bastante tranquilita. Dentro de que tengo carácter y poder de respuesta, soy una persona bastante chill, me gusta la paz, y la verdad es que me transformo, pero me gusta, me gusta verlo. No me reconozco, pero me gusta verlo así.

¿Y qué se dice a sí misma antes de saltar?

Es que no tengo ni idea, es natural, orgánico, me sale lo que en ese momento necesito. De hecho, un día me reía con los cubanos [compañeros de entrenamiento] porque me decían que estaba diciendo: «Voy a meter un pingazo», que es una expresión cubana. Y yo: «Pero qué dices, ¿dije eso?». Y me responden: «Te lo juro, que estábamos riéndonos todos». Y yo: «Pues no me acuerdo». Estoy como fuera de mí.

¿Le ha cambiado el embarazo la mentalidad?

Sí, soy otra persona totalmente. La maternidad me ha mutado. Eso sí que ha sido una mutación. Creo que soy mucho mejor persona desde que soy madre, el tener una niña te hace relativizarlo todo muchísimo, el ser más consciente de ciertas cosas que a lo mejor antes no le dabas tanta importancia, y la verdad es que amo ser mamá y amo en lo que me he convertido en mi post parto.

¿Y físicamente cambia algo?

Bueno, estoy mejor que antes, en términos generales. He tenido que trabajar cosillas, la verdad, una pequeña diástasis y tal, pero la verdad es que a nivel de cronómetro y de números estoy mucho mejor que antes.

"Mi hija no tendrá mi cara, pero tiene el mismito carácter que yo, nos queda un largo camino para intentar gestionar eso"

Ese carácter del que habla, ¿de dónde viene?

Es de nacimiento y de hecho... La pena es que mi hija no tendrá mi cara, pero tiene el mismito carácter que yo, entonces la verdad que nos queda un largo camino por delante para intentar gestionar eso. Pero creo que es mi forma de ser, la he ido gestionando de unas formas dependiendo del momento y de la etapa de vida que me he ido encontrando, pero sí es un poco mi personalidad.

Tanto trajín en redes en las redes, ¿no le puede afectar? (Para los Juegos, ha anunciado que se las ha quitado)

No me afecta , es que me da... De hecho, estoy muy orgullosa de lo poco que me importa lo que me ponen en redes sociales. Hay veces que digo: ojalá encontrarme a esta persona en vivo y en directo y que me lo diga a la cara, por lo menos para poder responderle. Pero luego digo, ¿para qué? Si esta gente no debe ni salir de su casa, deben vivir en una cueva, aislados de todo el mundo y sin ningún tipo de contacto con el exterior, porque son ermitaños...

"Ojalá que mis hijos lo vean, cuando tú para darte de alta en una red social tengas que poner tu DNI la vida irá mucho mejor"

El anonimato además protege...

Yo creo que el día de mañana, y ojalá que mis hijos lo vean, cuando tú para darte de alta en una red social tengas que poner tu DNI la vida irá mucho mejor.

Dice que su padre era un friki del deporte...

Y lo sigue siendo.

¿Cómo era cuando era niña?

Mi vida era "Saber y ganar" después de comer, lo cual agradezco, porque creo que me ha culturizado muchísimo, y luego por las tardes deporte: el Tour de Francia, Juegos Olímpicos cuando tocaban, los Campeonatos del Mundo de natación, los de atletismo, Roland Garros, tenis... Me he comido tenis... Aparte antes los partidos de tenis duraban la vida, no es como ahora que hay un máximo. Pero a la vez eso me hizo ser una apasionada de los deportes, me gusta ver muchos y la verdad es que una de las cosas que más ilusión me hace de estos Juegos es que él va a cumplir un sueño que es ir a unos Juegos Olímpicos. No sólo ir a ver a su hija, eh, porque eso la verdad le gusta mucho, pero aparte sé que es de las personas que va a estar más pletóricas en todo París.

Iván Pedroso parece tranquilo, pero tiene pinta de exigente. ¿Chocan mucho?

Iván tiene mucho carácter, pero a día de hoy la verdad es que chocamos muy poco. Antes de ser madre chocábamos muchísimo más, todos los días, de hecho, pero ahora tenemos una relación muy bonita. Me encantaría acabar mi carrera deportiva a su lado, no sé si será posible porque en la vida pasan muchísimas cosas. Es una persona que da una seguridad que es muy difícil encontrar en otro entrenador y creo que hacemos un muy buen equipo.

Habla de 15 metros en los Juegos Olímpicos. ¿Lo ha saltado en un entrenamiento?

En la vida, pero es que yo en un entrenamiento no he saltado más de 14,40; o sea que no. Ni consigo sacar eso ni tampoco es que hagamos tantas técnicas con carrera completa, porque al fin y al cabo es mucho impacto y si quieres hacer un entrenamiento de ocho o nueve saltos para ganar un poco de cardio, con carga completa es imposible. Entonces, por dos factores: porque no lo suelo hacer mucho y porque cuando lo hago no suele ser al cien por cien.