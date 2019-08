En París, el Barcelona está intentando llevar a cabo el fichaje de Neymar, aunque sin la presencia del representante de Coutinho, que se decía que estaba en la capital de Francia, pero ha asegurado que está en Londres. Mientras, el Real Madrid espera. Ésa es la actitud del conjunto blanco: tener paciencia, sin prisa, a la espera de que la oportunidad de fichar a Neymar sea real. Ahora hay más posibilidades que hace un par de meses o que hace un par de semanas; pero aún no las tiene todas consigo.

El club blanco sabe que tiene que esperar su momento, que el Barcelona no pueda alcanzar lo que pide el PSG para el traspaso y la necesidad de salir de Neymar sea tan urgente que acabe en el Real Madrid. Lo que está claro, por encima de todo, es que Neymar ya no quiere jugar más en el conjunto parisino y también que en la ciudad ya no quieren contar con él. La reacción del público en el primer encuentro del PSG fue definitiva; Tuchel no cuenta con él y el club ya ha decidido que no va va vender más camisetas con el nombre de Neymar en la espalda.

La temporada pasada el Real Madrid tuvo claro que fichar a Neymar era un asunto imposible porque el PSG no tenía ninguna intención de vender a ninguna de sus estrellas. Pero todo ha cambiado ahora y con la puerta abierta, aunque no entraba en los planes iniciales al comenzar el mercado de verano, ahora se piensa que es una opción, aún no cercana, pero más probable que en otras ocasiones.

En el Bernabéu se mantienen a la espera, pendientes, pero conscientes de que pase lo que pase, la operación, si se lleva a cabo, va a ser muy difícil y tiene varios pasos:

A) Que el Barcelona, finalmente, no convenza al PSG con el dinero que le ofrece y Coutinho. Algunas informaciones hablan de que el club de Bartomeu ofrecía 100 millones y al brasileño, pero que eso no convencía al club parisino.

B) Entonces, es cuando el Real Madrid puede entrar en escena. Ya sabe que Neymar está dispuesto a acabar en el club blanco y con esa baza, y las ganas del PSG de deshacerse de él.

C) Si no entran jugadores en la operación, el club blanco necesita vender a Bale, James y Mariano, hacer dinero con ellos y afrontar con garantías el fichaje

D) Todo eso siempre dejando claro que el posible fichaje de Neymar no va a entorpecer un futuro movimiento por Mbappé, que es el futbolista en el que piensa el Real Madrid para liderar el futuro del equipo.

El mercado de fichajes tanto en Francia como en España no cierra hasta terminado agosto y como no ha habido prisa hasta ahora, no va a correr el Real Madrid en este último esprint.