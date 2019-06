La prótesis milagrosa de Murray: vuelve a las pistas en Queen's

La vida le ha cambiado mucho a Andy Murray, ex número uno del mundo y ganador de tres Grand Slams, en apenas unos meses. El pasado enero , antes de perder contra Roberto Bautista en el Abierto de Australia, anunció que no podía más, que iba a dejar el tenis porque los dolores que tenía en la cadera eran insoportables y le impedían hacer incluso vida normal, ya no dar una derecha un revés, sino simplemente sacar a pasear a su perro. Su objetivo, según anunció en ese momento, era poder jugar en Wimbledon y decir adiós. Pero una operación (la segunda) en la que le pusieron una prótesis le ha cambiado la perspectiva.

«No sé qué esperar. No me pongo muchas expectativas. Sólo el hecho de poder saltar a una pista de tenis, estar cómodo y no sentir dolor es suficiente. Disfruto de competir, entrenar... Son muchas cosas que no podía hacer hace unos meses», ha explicado el británico. A su lado estaba Feliciano López, y no por casualidad, sino porque el español va a ser su compañero de dobles en la reaparición del británico en las pistas, en el torneo de Queen's.

Jamie Delgado, el entrenador del escocés, se puso en contacto con Feli para proponerle la posibilidad. Murray quería probarse porque estaba consiguiendo jugar sin molestias, y como el dobles es menos exigente que el individual, pensaron en el toledano «Estaba jugando sin dolor en la cadera, por fin, después de la segunda operación. Pensó en volver a las pistas jugando dobles y desde el primer momento me pareció súper bonito acompañarle aquí en Inglaterra en un torneo que a mí me encanta», explicó Feliciano. «Estoy muy feliz por él. Está jugando a tenis sin dolor aunque sea de momento en dobles. Ojalá se encuentre bien y poco a poco vaya recuperando su forma física para poder jugar en individuales en el futuro», añadió el español. «Estoy en buena forma, con salud y entrenando mucho. Veremos cómo va», aseguró Murray, que explicó así su cambio de opinión: «Ha habido varias veces en los último 18 meses en los que he pensado que quería parar, que no quería seguir jugando porque no lo estaba disfrutando. Ahora... simplemente me gusta jugar al tenis. Soy el mismo de siempre. Esto es lo que he hecho desde que era pequeño. Es lo que quiero hacer porque lo disfruto».

Murray es actualmente el 215 del ránking ATP. Esta temporada jugó tres partidos en enero: dos en Brisbane y el de Bautista en el Abierto de Australia. En 2018 tampoco pudo jugar con normalidad (7 victorias y 5 derrotas). En 2017 llegó a su cima, el número uno, donde estuvo 41 semanas de manera consecutiva.