La rajada de Maradona contra la selección de Argentina

La derrota de Argentina ante Colombia por 0-2 en su debut en la Copa América no pasó desapercibida para Diego Armando Maradona. El “pelusa” envió una nota de audio al programa No Todo Pasa de TyC Sports tras el choque, donde el argentino criticó a la selección argentina por haber perdido el encuentro y, sobre todo, por su actitud.

“Hoy nos puede ganar Tonga a nosotros” arrancaba Maradona en el audio. “Hay un prestigio que lo construimos a patadas... a trompadas. Que se acuerden cuando salimos todos de Perú, que nos rompieron los micros... ¿Qué quedó de todo eso? ¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, la con... de tu madre”.

No es la primera vez que Maradona carga contra la selección. El campeón del Mundo con Argentina en México 86 ya arremetió ante Argentina en el pasado Mundial de Rusia del año pasado tras caer por 0-3 ante Croacia en fase de grupos: “Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada", dijo en aquel entonces.