Los planes del Real Madrid de la próxima temporada, desvelados por Florentino

Florentino ha hablado de todos los nombres de actualidad del Real Madrid en la entrevista con De la Morena:

Hazard. Es lo que más claro ha dejado. Va a ser futbolista de Zidane en cuanto termine la temporada del Chelsea.

Ramos: gratis no

Reconoció que había hablado con el capitán, que no se va a ir gratis, pero no confirmó que se fuera a quedar.

Mbappé. No va a llegar este año

"Ni hemos hablado ni vamos a hablar con él. El año pasado salía todos los días lo Mbappe y Neymar, si algún lo queremos, hablaremos con el dueño del PSG. Están molestos de que salga el nombre todo el rato"

Bale. No lo dice, pero se va a ir

"Bale es un magnífico jugador. No sé lo que pasará con los jugadores, para mí son todos fenomenales"

Jovic: "A todos les gusta"

"Es un jugador que gusta a todo el mundo del fútbol", ha dicho el presidente, abriendo la puerta a su contratación.

Griezmann no interesa

"El Real Madrid no está interesado en el fichaje de Griezmann", contestó, aunque aseguró que se lo habían ofrecido

Odegaard. Es el futuro

Aunque reconoció que era un futbolista muy joven, aseguró que en un par de años, sería una de las claves del Real Madrid.

Kroos

"Su renovación y la de Nacho estaban pactadas ya el año pasado"

Modric

"Por el Balón de Oro, está firmado el aumento de sueldo y ampliación del contrato"

Superliga

La Champions es la competición reina del mundo y los partidos de la Champions los ven 500 millones de personas, en directo, eso es el fútbol y la gente quiere ver eso, los grandes partidos de los equipos europeos"

VAR

"A Rubiales, cuando le llame, le dije que la tecnología es para que se aplique bien y espero que se haga bien. La aplicación del VAR está mejorando, ha habido muchos errores durante la Liga. El ejemplo es el Mundial, en el que se aplicó perfectamente".

La caída de este año

"En aquel momento era difícil de entender que ese equipo, que acababa de ganar, que no fuera capaz de estar al nivel, nuestro diagnóstico: la presión a la que estaba sometido no les dejaba actuar con normalidad".

La salida de Lopetegui

"Pensaba que cambiando al entrenador cambiaría el curso de los acontecimientos.El problema no era el entrenador, si no la mente de los jugadores, que necesitaban descanso. Si ves que es no va, cambias al entrenador. Pero hemos visto que estaban agotados, no físicamente, si no mentalmente, la presión ha sido grande y es difícil de soportar"