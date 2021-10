Kiko desvela una votación para echar al entrenador del Atlético

Deportes

Que hay jugadores que han hecho la cama a un entrenador no es ningún secreto, sin embargo pocos se han atrevido a reconocerlo. Sí lo ha hecho Kiko Narváez que jugó en el Atlético de Madrid del año 1993 al 2001.

“Nosotros en Boadilla, hicimos una votación... Bueno, es que esto, me voy a meter en un lío...”, comenzaba diciendo el jerezano.

“Hicimos una votación para saber si queríamos que lo echasen o no. Íbamos todos metiendo papelitos, que si sí, que si no... Y después, en un programa de radio escuchamos: ‘Dieciseis síes y doce noes’. Se había filtrado”, ha añadido Kiko Narváez entre risas imitando al final la voz de José María García.

Sin embargo el exjugador del Atlético de Madrid ha preferido no decir el nombre del entrenador al ser preguntado por ello. “No sé, no me acuerdo... Bueno no me voy a meter en un lío, mejor”, confesaba.

Los entrenadores a los que podría haber hecho alusión Kiko

“¿Cacho Heredia, Emilio Cruz, Jorge D’Alessandro, Alfio Basile o Iselín Santos Ovejero?”, le insistieron. “Están bien tiradas... claro, los que cogieron puerta rápido”, concluía Kiko Narváez dando una última pista.

