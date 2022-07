La oposición de los aficionados del Atlético lleva a Cristiano Ronaldo a ofrecerse a un nuevo equipo

El que fuera delantero del Real Madrid quiere dejar el Manchester United y estaba dispuesto a fichar por el Atlético. Tal fuerza ha cobrado la opción de que Cristiano Ronaldo vista de rojiblanco que aficionados colchoneros se han mostrado en contra de su llegada. “Simeone, Simeone, escuchad a la afición. Si fichamos a Cristiano, vais todos al paredón”, se pudo leer en una pancarta durante el primer partido amistoso del Atlético de Madrid frente al Numancia en Burgo de Osma. Si bien Ronaldo se ha pronunciado al respecto, ha reaccionado ofreciéndose al Sporting de Portugal en su búsqueda de un club de Champions de cara al siguiente curso.

Según The Athletic, los agentes del delantero de 37 años se han reunido con los dirigentes del club luso. Aunque en el Sporting de Portugal verían con buenos ojos volver a contar con Cristiano Ronaldo, el Manchester United exige 35 millones de euros por su traspaso. Dicha exigencia, así como el salario del portugués, habrían frenado su llegada al Atlético de Madrid. El conjunto británico también estaría dispuesto a dejar salir en calidad de cedido a Cristiano Ronaldo siempre y cuando renueve antes por una campaña más.

La reacción de Cristiano Ronaldo a la oposición de los aficionados del Atlético

Cristiano Ronaldo ha reaccionado a la pancarta de los aficionados del Atlético de Madrid con el siguiente mensaje en redes sociales: “Es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no ganaría dinero. Saben que si no mienten no consiguen atraer la atención. Continúen, que un día acertarán en alguna noticia”.