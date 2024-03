Míchel sorprende al desvelar a qué futbolista del Barcelona ficharía

El técnico madrileño, ahora en las filas del Girona, ha sonado como opción del Barcelona para relevar a Xavi Hernández. Sobre si entrenaría al Barcelona o al Real Madrid, donde juega su hijo en la cantera, fue preguntado Míchel en una entrevista en la que develó a qué futbolista del conjunto azulgrana ficharía.

Torero ante la primera cuestión, señaló en la SER: “Mi objetivo número uno es seguir en Girona, pero ojalá pueda estar entre los candidatos para entrenar a dos de los mejores equipos del mundo, eso diría mucho de mi trabajo y sería bueno también para el club”.

Con la que sí se mojó Míchel fue con la pregunta de a qué futbolista del Barcelona ficharía. “Si me llevara a uno... Sería Oriol Romeu porque sé que es buena persona y es un jugador top”, contestó. “No sé qué le está pasando porque no estoy allí”, añadió haciendo alusión al hecho de que el centrocampista haya desaparecido de los esquemas de Xavi Hernández.

No obstante, no sería al único jugador del Barcelona que ficharía. “El mejor portero del mundo, según mi idea de juego, sería Ter Stegen. En defensa me quedaría con Van Dijk, con De Bruyne en el centro del campo y Mbappé en ataque, porque creo que es el jugador que, individualmente, más situaciones puede resolver con habilidad y decantar un partido”, dijo Míchel sobre los futbolistas que consideraba los mejores en su demarcación.

El Girona, dispuesto a fichar a Oriol Romeu para satisfacer a Míchel

Aunque Oriol Romeu tiene contrato con el Barcelona hasta 2026, Quique Cárcel, director deportivo del Girona, se mostró dispuesto a intentar su fichaje. “Personalmente, a mí me gustaría cien por cien. Nos ha aportado cosas mágicas. Muchos jugadores me han dicho que él los ha enseñado a competir. ¿Si veo opciones? No es fácil porque hay contratos de por medio, pero no lo veo inviable”, dijo semanas atrás en el Diari de Girona.