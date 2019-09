Quien iba imaginarse a principios de temporada que el FC Barcelona iba a igualar su peor arranque liguero de la historia. Frente al recién ascendido Granada el conjunto de Ernesto Valverdé extendió su mala racha de partidos fuera de casa. Aún no conoce la victoria el cuadro azulgrana lejos del Camp Nou y muchos se preguntan que le está pasando a este Barça.

1. Sin referencia en ataque. Uno de los problemas más graves del Barça esta temporada es la falta de gol. Ni el otro día frente al Dortmund ni hoy contra el Granada, el equipo de Ernesto Valverde ha sido capaz de perforar la portería rival. La nueva sociedad azulgrana, la ya bautizada como MSG (Messi, Suárez,Griezmann) no consigue arrancar. Ni Suárez ni Griemann, que anda muy perdido por la banza izquierda, están finos y con Messi reapareciendo poco a poco después de su lesión, el Barcelona no tiene dinamita arriba. Hacía ya mucho tiempo que el Barcelona no acumulaba dos partidos seguidos sin ver puerta.

2. Centro del campo inadvertido. Lo que durante muchas temporadas fue la piedra angular del Barcelona, esta temporada no consigue despegar. Al igual que ocurriese frente al Athletic y Osasuna, hoy el Granada ha sabido desactivar el centro de operaciones azulgrana. De Jong, Rakitic y Sergi Roberto han estado desaparecidos durante todo el choque. Sólo el holandés ha sido de lo más destacado de un equipo que sigue sin crear juego y que para muchos incluso, llega a aburrir.

3. La defensa. Con los dos goles encajados frente al Granada, el Barcelona es junto al Real Betis el equipo más goleado de la liga con nueve tantos. No están finos Piqué y Lenglet y los equipos entran con mucha facilidad al área de Ter Stegen. Necesita el Barcelona volver a ser un muro en defensa que echó el cerrojo en muchos partidos la pasada temporada.

4. La rotaciones. Ernesto Valverde no consigue revolucionar el partido desde el banquillo. Los cambios no ayudan al equipo y ni siquiera Messi, que en Dortmund y ante el Granada salió en la segunda parte, es capaz de ponerle otra marcha al partido. Ni Rakitic, ni Junior Firpo, ni Sergi Roberto han estado hoy a la altura e incluso el ex del Betis se quedó en los vestuarios al término de la primera parte.