Las explicaciones de Robert Moreno a una lista con sólo un jugador del Barça y dos del Real Madrid

Robert Moreno habló de la lista para enfrentarse a Suecia y Noruega. 24 jugadores de 17 equipos diferentes. Son 24 porque Sergio Ramos tiene amarilla y Diego Llorente está con un proceso. "Y queremos seguir viendo a gente joven", explicó Moreno.

Ansu Fati

"Estaba en la prelista. Estoy hablando sobre algo que no está en la lista, que es algo excepcional, pero todo lo que lo rodea lo es y quiero contribuir a ayudarlo en su crecimiento y a ser el jugador que parece que puede ser. Lo pusimos en la prelista porque lo estábamos valorando, pero ha estado lesionado y además todavía no podía venir por un problema burocrático".

Morata y Parejo, bajas

"No hablo de jugadores que no están"

Cambios de una lista a otra

"Alguno está lesionado, por ejemplo Paco Alcácer, y eso hace que haya habido más cambios. Hay cambios porque creemos que los jugadores tienen que estar aquí por lo que hacen, no por quién son. No nos podemos dejar llevar por el nombre y por si ese jugador ha ganado títulos, no seríamos honestos. Es verdad que veo mucha igualdad. Traemos a los 24 que consideramos que pueden hacerlo mejor juntos, porque esto es un deporte de equipo, no tienen por qué ser los 24 mejores. Puede que haya dos en el mismo puestos que estén muy bien y hemos traído a uno".

17 equipos distintos entre los seleccionados

"Vemos muchísimos partidos, a veces no los vemos enteros, pero hay herramientas en el mercado que te permiten ver cortes y después vas a verlo un partido entero. También es el reflejo de lo que está siendo el fútbol ahora. El Villarreal es el que más aporta, con cuatro, pero es el que tiene a más españoles junto con el Athletic, por eso se da este puzle. Ni el Barça ni el Madrid tienen muchos jugadores nacionales, me gustaría tener a siete u ocho jugadores del mismo equipo, creo que las grandes selecciones estaban respaldadas por grandes equipos (Ajax, Bayern...), pero no se da en este fútbol".

Pareja de centrales, ¿Sergio Ramos e Íñigo Martínez los que mejor se coordinarían?

"Ahora mismo Pau con Albiol serían los que mejor se coordinarían porque han jugado juntos varios partidos (en el Villarreal). Ínigo y Sergio podían ser una pareja, pues también. No es una tontería que estén jugando juntos varios partidos".

Sólo un jugador del Barcelona y dos del Real Madrid. ¿Están perdiendo jerarquía?

"El año pasado ya pasó que viniese sólo uno del Barcelona. Respecto a la jerarquía sería muy largo de responder. Me encantaría que los equipos españoles tuviesen muchos jugadores españoles porque me facilitaría el trabajo".

Futbolistas españoles extranjero

"Para mí es una buena señal del fútbol de España en este momento, porque además se van a jugar a equipos top. Egoístamente si estuvieran aquí cerca, en equipos españoles, sería mejor, pero me parece muy bien que se vayan a equipos de fuera".

Pau Torres

"El año pasado lo hizo muy bien en el Málaga y este año lo hemos empezado a seguir desde el minuto uno. Tiene envergadura, salida de balón, tácticamente es de manual, y las cosas que tiene que mejorar desde mi punto de vista se las diré a él, sin querer meterme en el trabajo de Calleja".

Reguilón

"Reguilón está teniendo la oportunidad de jugar con continuidad en el Sevilla. Es imparable cuando va hacia arriba, tiene mucha energía, me recuerda a Carvajal. Me gusta el trato que tiene con el balón. Con Jordi Alba y Gayá lesionados queremos probar a jugadores nuevos y la mejor forma de valorarlos es tenerlos aquí".

Ceballos

"El salto de Dani es de hace tiempo, ya en el Betis, sólo ha crecido e ir al Arsenal es un paso importante porque ha pensado que allí va a tener más minutos. Y cuando ha venido nos ha ayudado".

Busquets, que tiene menos minutos en el Barça

"Es muy importante para nosotros, en el contexto que nosotros queremos, en nuestra idea, es el jugador que necesitamos. Lo que pase en el Barcelona es cosa de Valverde".