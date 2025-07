El Liverpool ya trabaja en un homenaje para Diogo Jota y su hermano en un partido amistoso

El Liverpool FC ha anunciado una serie de homenajes a Diogo Jota y su hermano André Silva durante su primer partido de pretemporada, que se disputará este domingo 13 de julio en el estadio Deepdale contra el Preston North End. Ambos futbolistas portugueses fallecieron trágicamente en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora, España, el pasado 3 de julio. Jota, delantero del Liverpool, tenía 28 años y su hermano André, de 25 años, jugaba en el FC Peñafiel de la Liga Portugal 2 .

El director ejecutivo del Liverpool, Billy Hogan, expresó su profundo pesar y destacó el compromiso del club para apoyar a la familia Jota, asegurando que se rendirán más homenajes en los próximos partidos .

Entre los homenajes previstos, se incluye una interpretación de la canción "Can't Help Falling In Love" por Claudia Rose Maguire, seguida del emblemático himno "You'll Never Walk Alone". Además, el capitán del Preston, Ben Whiteman, depositará una corona floral en honor a los hermanos. Ambos equipos lucirán brazaletes negros y se guardará un minuto de silencio antes del inicio del partido. Asimismo, se distribuirá un programa especial de 16 páginas a los asistentes

El fallecimiento de Diogo Jota y André Silva ha dejado una profunda huella en el mundo del fútbol. El club ha decidido retirar el número 20 de Jota en señal de respeto y ha izado la bandera a media asta en el estadio Anfield . Además, se han instalado memoriales con flores, bufandas y camisetas en las inmediaciones del estadio, donde aficionados y compañeros de equipo han rendido homenaje al jugador.