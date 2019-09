Las emotivas cartas de los hijos de Blanca Fernández Ochoa. “Tenemos miedo, mami”

Los hijos de Blanca Fernández Ochoa han roto hoy su silencio en unas cartas en la revista Semana:

“Nunca tendré palabras suficientes para explicar el vacío que sentimos Olivia y yo... y que por desgracia ahora ya no tenemos. Jamás olvidaremos esa preciosa forma de mostrarnos tu felicidad, tu cariño, tu amor hacia nosotros y, por suerte, tu sonrisa, que hemos heredado”, escribe su hijo David.

“Mami, nos quedan muchísimas cosas por decirte, por compartir contigo, pero nos harían falta tantas horas” Y acaba: “Todo lo bueno que nos pase va a ser gracias a ti. Y como tú siempre nos decías: “Os quiero hasta el infinito y mucho mucho más alla´”, ha escrito su hijo en la carta de despedida.

Su hija Olivia también le ha dado un emotivo adiós. “Mami, nunca pensamos que este momento iba a llegar, o por lo menos, que no iba a estar tan cerca. ESTO, sinceramente, es una puta mierda” y continúa. “Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, nos has dado la vida y ahora, nos toca vivirla por ti. Queremos pensar que todo va a salir bien, pero tenemos miedo. mami. Aunque tú nos enseñaste que con el miedo no se va a ningún lado, hay que echarle cojones.”

Y acaba: “NUNCA VAMOS A PODER AGRADECERTE LO QUE HAS HECHO POR NOSOTROS. CUANDO DIGO NUNCA, ES NUNCA”.

