El luchador Alex Pereira denuncia el engaño del que fue víctima por parte de su exnovia: "Estaba casada..."

Alex Pereira es una verdadera sensación dentro de las artes marciales mixtas. El campeón de peso semipesado de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en la categoría apta para luchadores de 93 kilogramos mantiene el status de una celebridad en Brasil pero en las últimas horas se ha convertido en protagonista de una escandalosa historia fuera del ring. El luchador se ha sincerado sobre las razones de su tumultuosa separación de su pareja, Merle Christine, a quien acusó de estar casada con otra persona durante la relación.

“Bueno, es un poco difícil hablar de ello porque ya he apartado a esta persona de mi vida. Me gustaría pedir a mis fans que la aparten también de sus vidas. Era la persona en la que confiaba, la instalé en mi casa, con mi familia. Y luego me enteré de que estaba casada”, reveló el campeón de la UFC.

Pero aún hay más. Alex Pereira ha denunciado haber sufrido agresión física por parte de Merle Christine, de quien se separó a fines de 2023.

"Estoy listo para la guerra"

El luchador subió un video a su perfil oficial de Instagram, seguido por más de dos millones de personas y, a las pocas horas, adjuntó una publicación con el siguiente mensaje: “Estoy listo para la guerra, mírame a los ojos y mira si miento prepárate porque ya voy”. Una contundente declaración que más tarde completó con una serie de capturas de pantalla con distintas conversaciones para probar a sus fans la presunta relación que mantenía su pareja por detrás de él.

“Llevo unos días hablando con su ex marido y me doy cuenta de lo que es capaz. Se trata de una conversación amorosa con dos personas diferentes el mismo día y a la misma hora. Me atacó pensando que me defendería, ¡pero no soy tan estúpido como para hacer eso! Tengo un video de ella atacándome, y como no obtuvo lo que quería, está tratando de usar mi nombre”, manifestó Pereira. En su relato aduce un episodio de agresión física por parte de su antigua compañera durante una discusión.

Sus duras acusaciones no tardarían en tener respuesta por parte de la propia Christine. Tal y como adelanta The Mirror la joven publicó varias stories en su Instagram.“Los hombres heridos realmente intentan inventar situaciones. Por supuesto que he estado casada en el pasado (Alex también lo estuvo), pero me separé antes de empezar la relación con Alex. ¿Ustedes son tan estúpidos para pensar que podría pasar a los Estados Unidos teniendo un marido?”, escribió.

Mensaje publicado por Christine Instagram

“Rompí con Alex, y si empezara a hablar aquí de las razones, las cosas no acabarían bien. ¡Paz!”, añadió junto a una imagen de lo que parece ser una demanda de divorcio en alemán fechada el 2 de agosto de 2022, que sería anterior al inicio de su noviazgo con el deportista.

La guerra entre ambos no tiene visos de acabar mientras la carrera de Pereira con la vista puesta en su ante el nigeriano Israel Adesanya.