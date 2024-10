María Pérez: "Deportistas que en los 80 y los 90 dieron todo por España no cotizaron nada"

María Pérez (Orce, Granada, 1996) estuvo en la presentación del convenio firmado por el Comité Olímpico España (COE) y el ministerio de Defensa para que el Ejército reserve plazas a deportistas de élite, una forma de tener un camino abierto cuando acabe su carrera. Todavía tiene tos, secuelas de los virus que la atacaron antes de los Juegos de París, pero que no le impidieron ganar allí la plata en los 20 kilómetros marcha y el oro, junto con Álvaro Martín, en el relevo mixto, para que ambos cerraran la triple corona: campeones de Europa, del mundo y olímpicos.

¿Le preocupa el futuro?

A los deportistas nos preocupa el post, la retirada, el vértigo que hay después de la retirada. Hoy a todos nos ha chocado el tema de la edad, los 29 máximo [las plazas en el Ejército, 50, son para deportistas entre 18 y 29 años], porque la mayoría de deportistas que estamos aquí reunidos rozamos los 29 o los pasamos, y creo que a todos mis compañeros, no sólo los jóvenes sino los que siguen en activo y los que han dado muchísimas alegrías al atletismo español, al deporte español en general, se les limita. Y pongo este ejemplo: a partir de 30 años en cualquier empresa ya eres mayor; si aquí también te ponen tu limitación, ¿hasta dónde va a llegar?

También hay una oficina de ayuda al deportista. ¿Ha ido?

No, por ahora no; no lo he necesitado, sigo en activo y lo he dicho: me queda otro ciclo olímpico. Ahora estoy centrada en lo mío, ya he dicho que mi último ciclo olímpico son Los Ángeles, voy a seguir compitiendo después, pero ya tendré 32 años. Lo que decía, si para aquí soy mayor, para cualquier empresa española también.

¿Le llama la atención lo de ser militar?

No lo sé, siempre me ha gustado la Guardia Civil, me gusta ayudar a los demás... No sé lo que voy a hacer, ahora estudio Educación Infantil. Lo que sí creo es que tenemos que seguir luchando, porque como ha dicho Alejando [Blanco, presidente del COE], vamos pareciéndonos a algunos países europeos cercanos a nosotros, pero aún queda, países en los que el deportista tiene el mismo mérito que cualquier Fuerza y Seguridad del Estado.

¿Ha notado alguna vez el «abismo del deportista»? [Así definió en el acto Carlos Arévalo, piragüista y militar, a cuando en 2016 no se clasificó para los Juegos y se quedó «sin nada»]

Sí, yo me quedé fuera de los Juegos de 2016 por segundos, y es lo que hay. Esta es la vida del deportista, entrenas 365 días al año para que salga el Día D y la Hora H, y a veces las cosas no salen, a veces te lesionas por mitad del camino, y ¿qué pasa? No tienes ni becas ni ayudas, y los patrocinadores sin resultados no siguen apostando.

En 2022 cuando la descalificaron en el Mundial de Oregón, ¿se quedó sin beca?

Yo por suerte tenía la beca ADO, me mantenían la mitad de lo que había conseguido en los Juegos, bajó mi beca al 50 por ciento, y muchos de los patrocinadores se quedaron, había gente que se iba, pero los que llevan conmigo desde siempre es a los que tengo que dar las gracias.

"Ahora me conoce más gente, pero no por ello voy a dejar de luchar por los derechos de los deportistas, de presente y futuro"

Han pasado dos meses desde los Juegos de París, ¿lo sigue teniendo presente?

Pues mira, no he parado, no he visto la carrera, no he tenido tiempo, lo que sí tengo presente es que gracias a París me ha cambiado un poco más la vida, me conoce mucho la gente, pero no por ello voy a dejar de luchar por los derechos que merecemos los deportistas, y no sólo por el presente, sino por el futuro. Sí creo que sigo siendo la misma persona, eso no ha cambiado, tengo los mismos objetivos, y quiero más. Soy ambiciosa. Pero es verdad que queremos lo mejor no sólo para el deportista activo, también para el deportista que dé el paso de retirarse después de representar a España durante muchísimos años.

Ahora, esa defensa de los derechos la hace incluso con más motivo, al tener más repercusión. Aunque ya era campeona de Europa y del mundo...

En España... Mira, yo fui cuarta en los Juegos de Tokio y nadie se acordaba de mí. En España tenemos una sociedad en la que si no tienes una medalla nadie se acuerda de ti. Todo es mucho más fácil cuando estás viendo los toros desde la barrera, en la televisión, que hacemos disfrutar, pero cuando llega el deportista con 30 años como el caso de Álvaro o como muchos otros deportistas, que no sólo lo dejan por decisión propia, sino por lesiones, es el abismo. Ahí es donde verdaderamente se necesita la ayuda.

¿Sabía antes de la prueba de relevo que Álvaro se iba a retirar?

Yo me enteré como todos vosotros el 7 de septiembre en el Teatro de Mérida, después de que le entregaran la Medalla de Extremadura [se la entregó ella], la mayor distinción que puede recibir un extremeño.

¿Le ha echado la bronca por no contárselo?

Bueno, no. Me enteré en el momento en el que me tenía que enterar. Me siento orgullosa de haber sido la última persona en colocarle una medalla, y con tanto valor para él, que siempre ha defendido al deporte español y a su tierra. Entregarle esa distinción fue emocionante y lloré como una más. Lo que sentía era, por una parte, que el deporte tiene un límite: él tiene otro sueño, y voy a estar apoyándole en ese sueño. Pero por otra, egoístamente, deportivamente, claro que me sienta mal, se me ha ido mi compañero de baile, pero creo que va a seguir luchando por el deporte, como ahora, que se han juntado en el Congreso para ver la ley del deporte, por ejemplo. Creo que va a hacer una gran labor.

En el Congreso se habló de la Seguridad Social en los deportistas. ¿Cómo funciona?

El deporte no profesional... La gente debería entender que el fútbol y el baloncesto y el balonmano masculino, y ahora el fútbol femenino, son deportes profesionales, pero los deportes olímpicos no lo son. Muchos de nosotros somos autónomos, nos pagamos nuestros autónomos, luego recibimos una ayuda del CSD, pero somos autónomos, no somos contratados por nadie. Antiguamente, en los años 80 y 90, no eran ni autónomos porque no existía el epígrafe de deportista, con lo cual son personas que han dado mucho al deporte español y no tienen nada cotizado de esos años que han estado tanto tiempo representando a nuestro país.

"Lo más importante fue conseguir un éxito que fue compartido: con el hombre y la mujer de la mano siempre va a ser mucho más fácil avanzar hacia un futuro mejor"

Vuelvo al oro en el relevo: ¿cómo gestionó su mal momento tras la primera posta? [Tuvo vómitos, síntomas de hipotermia...]

Nunca he sido egoísta, soy más de compañerismo y tenía que acabarlo, venía de unos meses malos porque había cogido unos virus, y me han dejado secuelas, como puedes comprobar, no he recuperado la voz. Lo mejor es que cuando es un equipo no tienes que pensar en ti, sino en el grupo. Yo intentaba que Álvaro no se enterara de nada...

¿Se enteró?

Se enteró creo que al final, se lo dijeron en su última posta. Pero lo más importante fue conseguir un éxito que fue compartido, hacer historia, y, como siempre he dicho, con el hombre y la mujer de la mano siempre va a ser mucho más fácil avanzar hacia un futuro mejor. Además, hacerlo de esa manera y con un amigo... Los sueños a veces se hacen realidad, y el mío se ha hecho de una manera diferente a como tenía pensado.

¿Es duro el comienzo de un nuevo ciclo?

Este año voy a disfrutar de lo que he conseguido. El año post Juegos Olímpicos se baja un poco el pistón, porque es necesario. Voy a ir a todas las galas, donde aparecen los patrocinadores. No son sólo las ayudas la que nos ayudan a conseguir los resultados, los patrocinadores también, y aparecen en esas galas.

¿Correrá la San Silvestre Vallecana otra vez, como ya hizo en 2022?

No lo sé. Si me llaman y llegamos a un acuerdo, seguramente. Aquí dejo un dardo.