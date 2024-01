Mercedes Milá casi le da un tortazo al periodista José María García: “¡Que te calles!”

El pasado jueves la televisión fue tendencia gracias al programa "No sé de qué me hablas" con Mercedes Milá que invitó a José María García. La presentadora estuvo a punto de abofetear a García en pleno directo por sus interrupciones constantes. "Que te calles!", dijo Mercedes.

"No estamos en la radio", le dijo Mercedes a García. Además, la presentadora le dijo: “Yo no sé si tirarme el agua por encima”, refiriéndose al vaso de agua que tenía de su mesita del plató. Y García respondió: “Yo te la tiro. No me voy a perder este espectáculo”, afirmó. García se levantó, cogió el vaso y le tiró el agua en la cabeza a Mercedes Milá, que respondió entre risas “Estamos en la peluquería”. “Son esos momentos de la televisión que se quedan en la memoria, que dicen Un día, a Mercedes Milá García le echó…”, zanjó.

José María García fue criticado por muchos usuarios en las redes sociales y algunos de ellos recordaron que García criticaba el show y ahora forma parte de todo ello.